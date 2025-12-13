Feria del Caballo 2026 de Jerez (Cádiz): ¿﻿Cómo solicitar tu caseta desde este lunes?

Archivo - Vista del alumbrado de la Feria del Caballo de Jerez 2024. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, ha anunciado que este lunes, día 15 de diciembre, se abre el plazo para presentar las solicitudes de casetas para la Feria del Caballo 2026, que se celebrará del 9 al 16 de mayo de 2026.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2026 y deberá realizarse empleando el modelo de solicitud que puede obtenerse en el siguiente enlace de la web municipal.

Las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica deberán presentar la solicitud, obligatoriamente, a través de la sede electrónica. En el caso de que no cuenten con certificado digital, podrán autorizar a una persona física, que sí disponga de él, a que realice el trámite en nombre de la entidad, justificándolo con la documentación pertinente.

¿CÓMO REALIZAR LA PRESENTACIÓN?

El acceso al Registro de la Sede Electrónica podrá realizarse mediante en el siguiente enlace y para realizar la presentación debe seleccionarse como asunto: Solicitud genérica de la web; como Oficina de destino: Oficina Gral Fiestas, y especificando en el texto: 'Solicitud Caseta Feria 2026'. Además, se añadirá el modelo de solicitud cumplimentado y firmado, así como los demás documentos que la acompañen en el apartado Documentación.

Sólo aquellas personas físicas que deseen obtener la licencia de una caseta a título particular podrán presentar la solicitud de manera presencial en el Registro General del Departamento de Fiestas Mayores y Eventos, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

En todos los casos, la solicitud deberá ir acompañada de la documentación prevista en la Ordenanza Reguladora de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, entre la que se incluye la identificación de la persona solicitante y, en su caso, de su representante, siempre que dicha documentación no obre ya en poder de esta administración o haya sido renovada o modificada.

Asimismo, deberá presentarse una memoria justificativa de la actividad y del funcionamiento previstos de la caseta de feria. En dicha memoria se detallarán, entre otros aspectos, los requisitos establecidos en la Ordenanza relativos a la instalación y funcionamiento de la caseta, que serán tenidos en cuenta para la valoración de las solicitudes y la concesión de las licencias.

Igualmente, será necesario aportar una propuesta de diseño e instalación de la caseta de feria, que deberá incluir, al menos, el plano de planta con la distribución del mobiliario fijo, cocina, barra, aseos, compresores de aire acondicionado, máquinas para la conservación del hielo, maquinaria de superficie superior a un metro cuadrado, ubicación del cuadro eléctrico general, zona reservada para socios, accesos, salidas y pasillos de evacuación. También deberá incorporarse el alzado de la fachada frontal y, en el caso de casetas en esquina, el alzado lateral, así como cualquier otra documentación que se considere pertinente.

En caso de existir dudas sobre el procedimiento o incidencias en la presentación de las solicitudes, pueden contactar con el Departamento de Fiestas Mayores y Eventos en el correo fiestasmayores@aytojerez.es o en el teléfono 956 14 94 90.