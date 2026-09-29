La Feria del Libro de Jerez (Cádiz) arranca este miércoles con Juan del Val y un acto de recuerdo a Caballero Bonald

Archivo - Inauguración de la Feria del Libro de Jerez 2025. ARCHVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de Jerez de la Frontera (Cádiz) abrirá sus puertas este miércoles 30 de septiembre con un acto de recuerdo a la figura de José Manuel Caballero Bonald en el centenario de su nacimiento y la presentación de la novela 'Vera, una historia de amor', de Juan del Val, último Premio Planeta.

Los Claustros de Santo Domingo volverán a ser hasta el domingo 4 de octubre "el corazón literario" de la ciudad y un espacio de encuentro en torno a la cultura y la creación, con una programación pensada para públicos de todas las edades y que reafirma el compromiso de la ciudad con el mundo editorial y la promoción de la lectura, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Esta cita reunirá durante cinco días a destacadas figuras del panorama literario y ofrecerá presentaciones de libros, encuentros con autores, firmas, talleres, actividades infantiles, rutas patrimoniales, yincanas y conciertos. Una edición que además está dedicada de manera especial al centenario del nacimiento de Caballero Bonald, escritor jerezano y Premio Cervantes, cuya obra es una de las referentes fundamentales de la literatura española contemporánea.

Aunque ya se viene celebrando en la ciudad desde hace más de 50 años, por tercera vez el Ayuntamiento organiza este evento con un formato renovado, en el que los libreros y las editoriales cobran mayor protagonismo, participando en el diseño de su programación como profesionales de la industria literaria.

La inauguración institucional de la Feria del Libro está prevista para las 17,30 horas de este miércoles con la presencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Seguidamente tendrá lugar a las 18,00 horas un recuerdo a la figura de Caballero Bonald, con una semblanza de José Jurado Morales y un recital de su poesía a cargo de Ricardo Rodríguez, Yolanda Rosado, Pedro Sánchez Sanz, Isabel de Rueda, Sergio M. Moreno, Maribel Tejero, Francisco J. Márquez, Carmen Saiz Neupaver, Mauricio Gil Cano y Josefa Parra, contando para ello con la colaboración de la Fundación Caballero Bonald y la Universidad de Cádiz.

En esta primera jornada también serán protagonistas las presentaciones. A las 19,00 horas tendrá lugar la del libro de Juan del Val ya mencionado, que será presentado por Rubén Amón en la Sala Refectorio; y a las 20,00 horas será el turno de 'La RAE para lectores curiosos', de María José Solano, con la presentación de Paco Reyero (Sala De Profundis II).

La programación para este primer día se completa con la visita de personajes de animación y el taller infantil 'La escritura a través del tiempo', dedicado a los más pequeños. A las 21,00 horas concluirá la jornada con el concierto-recital lírico 'El universo de Federico García Lorca', por Máriam Guerra en el patio exterior.

El horario de apertura al público de esta Feria del Libro será de 17,00 horas a 22,30 horas en su primera jornada. El jueves, viernes y sábado abrirá de 10,00 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 22,30 horas, mientras que el domingo se podrá visitar en horario de mañana, hasta las 14,00 horas.

En esta edición las librerías y editoriales participantes son Asidonia Librería, Casa del Libro, Casagato Librería, Con M de Mujer Editorial, Ediciones Altazor, Ediciones Presea y Peripecias Libros, Editorial Escape Book World, Faro de Tinta Servicios Editoriales, Firmamento Editores, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Henko Ediciones, Jerez-Tombuctú Sociedad Cultural, Librería Agrícola, Librería Alavera, Librería Buen Pastor, Librería El Corte Inglés, Librería El Laberinto, Librería Luna Nueva, Librería Luna Vieja, Platero Editorial, Pintar-Pintar Editorial, Sociedad Literaria Sherlock Holmes, Tierra de Nadie Editores y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.