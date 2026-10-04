La Feria del Libro de Jerez (Cádiz) cierra con 18.154 visitantes, un 5% más que en la edición anterior

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, en la Feria del Libro. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, Mª José García-Pelayo, ha realizado un balance "muy positivo" de la nueva edición de la Feria del Libro, en la que se han registrado 18.154 visitantes, frente a los 17.300 del pasado año, destacando "su consolidación como un espacio dentro del calendario cultural de la ciudad, al tiempo que nos permite avanzar hacia el objetivo de convertirla en una cita de referencia en el ámbito literario actual".

García-Pelayo ha subrayado en una nota que esta confirmación responde a "una apuesta clara del actual Gobierno de Jerez por contar con un evento literario que esté dentro del circuito de las ferias y encuentros culturales de referencia, que tenga capacidad para atraer y generar interés y, sobre todo, que contribuya a fomentar la lectura y el encuentro de la ciudadanía con los libros, los autores y la cultura", por lo que ha agradecido al delegado de Cultura, Paco Zurita, y a todo su equipo, "el gran trabajo y, sobre todo, el esfuerzo realizado durante muchos meses para conseguir este gran resultado".

En este sentido, la alcaldesa ha querido poner el acento en el aspecto colectivo del ciclo cultural, fruto de la implicación y del trabajo conjunto de libreros, editores, entidades culturales y empresas colaboradoras que hacen posible esta cita. En ese sentido ha señalado que "se debe al esfuerzo de muchas personas e instituciones que trabajan durante todo el año por el fomento de la lectura y contribuyen a que este evento sea un éxito de asistencia y participación".

Asimismo, García-Pelayo ha destacado el trabajo realizado para configurar una oferta literaria y cultural diversa y dirigida a públicos con distintas preferencias incorporando diferentes géneros y propuestas, y prestando una especial atención a los públicos infantil y juvenil. "Queríamos que la Feria fuera una feria para todos, que cada persona pudiera encontrar una actividad, un libro, un autor o una propuesta que conectara con sus intereses", ha explicado la regidora jerezana.

La programación de este año ha contado con el atractivo de nuevos formatos participativos y un importante componente lúdico, con iniciativas como yincanas, rutas patrimoniales y conciertos, ampliando así la experiencia de la Feria del Libro más allá del encuentro tradicional. A ello se han sumado actividades vinculadas a la Capitalidad Española de la Gastronomía, que han permitido incorporar degustaciones y propuestas relacionadas con la gastronomía como parte de la programación, reforzando el carácter transversal de una cita que pretende conectar literatura, patrimonio, creatividad, ocio y cultura.

La alcaldesa ha puesto también de relieve el significado especial que ha tenido esta edición por estar dedicada a José Manuel Caballero Bonald, en el marco del centenario de su nacimiento, de modo que "esta conmemoración nos brinda una oportunidad extraordinaria para reivindicar, difundir y acercar el legado de uno de los jerezanos más insignes de nuestra historia cultural", ha afirmado García-Pelayo, quien ha valorado que la Feria haya servido para "profundizar en su aportación literaria, conocer mejor su trayectoria y acercar su figura y su obra a nuevos públicos, especialmente a las nuevas generaciones".

Por último, la primera autoridad de la ciudad ha anunciado que como viene siendo habitual al término de cada edición, desde la Delegación de Cultura se mantendrá próximamente un encuentro con los libreros y editores participantes en la Feria, así como con las entidades sociales, culturales y creativas implicadas, con el objetivo de realizar una evaluación conjunta y abordar propuestas para la próxima edición.