El Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso Jerez (Cádiz) se celebrará del 20 al 30 de octubre

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez (ci), junto a la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez (i), en la presentación del Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El II Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso Jerez se celebrará del 20 al 30 de octubre con actividades abiertas a toda la ciudadanía y muchas novedades con respecto a la primera edición, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha presentado esta programación junto a la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, y los miembros de la junta directiva Eduardo Coronilla y Rafael Bono, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

El Festival Diverso Jerez es un ciclo dirigido a promover la diversidad, la inclusión y el respeto hacia las personas de la comunidad Lgtbiqap+. Sus objetivos son seguir sumando sensibilización y alianzas a favor de la diversidad y fomentando una ciudad cada día más libre de cualquier tipo de discriminación contra las personas del colectivo.

Con esta programación, la Delegación de Igualdad y Jerelesgay se dan la mano en una labor conjunta que abarca un número importante de actividades durante todo el año, sobre todo durante 2026, en el que se cumple el 25 aniversario de la izada de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento jerezano.

La delegada municipal Susana Sánchez ha manifestado que es un festival "abierto a toda la ciudadanía", esperando con ello que "todo Jerez participe".

Como ha explicado, es un ciclo destinado a "promover la diversidad, la inclusión y el respeto hacia toda las personas del colectivo Lgtbiqap+", que se celebra "en un año importante", al coincidir con esa efeméride del izado de la bandera arcoíris, y en un año en el que el Premio Arcoíris ha sido justamente para Jerelesgay, una asociación "de la que nos enorgullecemos por su trabajo en nuestra ciudad y en nuestra provincia", ha resaltado la responsable municipal.

Además, ha destacado que el Festival Jerez Diverso se enmarca en los objetivos del Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029, y que se ha organizado "con mucho cariño y con el deseo de poder evitar los delitos de odio que todavía por desgracia se siguen cometiendo". Para ello, ha continuado, "trabajamos a través de nuestras actividades de sensibilización".

Por su parte, Susana Domínguez ha recalcado que Jerez Diverso "viene para quedarse", y que este 2026 es el 25 aniversario de su entidad, Jerelesgay, por lo que "lo hemos organizado con más actividades y ocupando más espacios, porque creemos de verdad que la cultura es una herramienta fundamental para que visibilicemos esta diversidad".

Este festival, ha aseverado, "es para toda la ciudadanía", invitando a toda la ciudad a asistir "para que nos conozcáis y conozcáis nuestra lucha".

El Festival Diverso servirá de anticipo para la celebración del 25 aniversario de Jerelesgay, que se celebrará con una gran gala el 6 de noviembre.

Eduardo Coronilla ha desvelado todas las actividades del ciclo, que comenzarán el martes 20 de octubre con una actividad de convivencia intergeneracional. Será a las 18,30 horas en el Centro de Participación Activa de Las Torres, con el título 'Diversidad entre generaciones: Una tarde de arte y orgullo', y con las actuaciones de Denna Citrón y Naomi de Jerez.

El jueves 22 de octubre las propuestas continuarán con el encuentro 'Entre tacones y bambalinas: Teatro travesti', una charla a cargo de Minerva Lazangre, que se celebrará a las 19,00 horas en el Ateneo de Jerez.

El viernes se celebrará a las 20,00 horas la sesión de cine 'Palomitas y Tacones', con la película 'A Wong foo, gracias por todo' de Julie Neumar. Esta actividad, que se celebrará en Pandora club, estará dinamizada por Ecclesia. El mismo día, a las 23,00 horas, la Bocaná acogerá el concierto de Raquel Arcos y Elena Lázaro.

También son dos las actividades previstas para el sábado 24 de octubre. A las 11,00 horas, Minerva Lazangre y Ecclesia harán una visita al Mercado de Abastos con 'Orgullo de mercado'; y por la tarde, a partir de las 20,00 horas, el Pandora Club acogerá una nueva edición del Peluquitas Fest, con las actuaciones de Minerva Lazangre, Manuela Versase, Ecclesia, Naomi de Jerez, Yumbrella, Mina Velvet, Deena Citrón, y Alexandra Scarlett.

La sede de Jerelesgay acogerá el miércoles 28 de octubre a las 19,00 horas el taller 'Saca tu travesti interior', impartido por Rosse Diavalon.

Finalmente, el viernes 30 de octubre Jerez acogerá al escritor y activista Lgtbiqap+, Juan Naranjo, que impartirá a las 19,00 horas una ponencia en el Ateneo de Jerez con el título 'El libro en el Armario: ¿A quién le importa la literatura Lgtbiq+?'.

El Festival Diverso Jerez está subvencionado en el Marco del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026. El evento, organizado por la Asociación Jerelesgay, cuenta también con la colaboración de Club Pandora, La Bocaná, Ateneo de Jerez y El Carrusel.