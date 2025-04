El fotoperiodista norteamericano Bob Krist realiza una serie de vídeos documentales sobre Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Turismo y Promoción de la Ciudad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Real, ha agradecido al fotoperiodista norteamericano Bob Krist la serie de vídeos documentales que está realizando en torno a la ciudad y sus señas de identidad, así como por la difusión "abierta y gratuita" que está haciendo de ellos.

En una nota, Antonio Real ha agradecido a Bob Krist que haya dedicado "su interés, su tiempo y su gran experiencia" a la ciudad de Jerez y que "se haya entregado por completo a sus increíbles atractivos".

El delegado ha explicado que con el asesoramiento y apoyo de personal de la Delegación de Turismo, este profesional gráfico, que ha trabajado durante más de 40 años en la revista National Geographic, ha realizado varios trabajos que contribuyen a difundir "los atractivos de Jerez" relacionados con el caballo, las bodegas y el vino. Así, se encuentra inmerso en estos momentos en otros capítulos sobre el flamenco y otros aspectos de interés de la ciudad, como la gastronomía o el patrimonio.

Como ha trasladado, para el personal de Turismo y Promoción de la Ciudad trabajar con él ha sido "un verdadero placer" porque "siempre ha sido exquisito en el trato y se ha mostrado muy proactivo y agradecido durante todo el tiempo que ha durado esta colaboración".

Del mismo modo, el teniente de alcaldesa ha felicitado al autor porque estos vídeos "de gran calidad y que suponen una gran promoción de la ciudad", realizados por iniciativa propia y "por pura vocación", vienen a mostrar a todo el mundo "cómo Jerez tiene capacidad de emocionar y provocar pasiones, incluso entre las personas que llegan desde fuera y profundizan en su carácter excepcional".

Antonio Real ha expresado su satisfacción porque "un profesional con el bagaje de Krist se haya enamorado de Jerez y haya plasmado su singularidad en este trabajo audiovisual".

Bob Krist es un fotógrafo y cineasta autónomo que ha trabajado para revistas como National Geographic, National Geographic Traveler, Smithsonian e Islands. Su trabajo lo ha llevado a todos los continente y le han valido premios muy importantes como Pictures of the Year, Communication Arts y World Press Photo.

Asimismo, sus cortometrajes de viajes han sido premiados en los prestigiosos concursos Lowell Thomas y en festivales de cine de Islandia, Italia y Estados Unidos. Además, ha dirigido trabajos por encargo para Sony USA, TCS World Travel, The Maine Maritime Museum, Visit Bucks County.com, el blog de viajes National Geographic, la Junta de Turismo de los Altos de Jalisco (México) y otros clientes. Su documental de viajes sobre Wondrium, titulado 'Off the Beaten Path', fue nominado recientemente a un premio Webby.

Ganó el título de 'Fotógrafo de Viajes del Año' de la Society of American Travel Writers en 1994, 2007 y 2008. En 2000, su trabajo fue galardonado en los Premios Eisenstaedt de Fotografía de Revistas de Nueva York.

Además de fotógrafo, Bob Krist es escritor, siendo redactor colaborador de National Geographic Traveler y Outdoor Photographer, donde escribió columnas sobre fotografía de viajes.

Su libro 'Spirit of Place: The Art of The Traveling Photographer' (Amphoto Books, NY) fue aclamado por la revista American Photographer como "el mejor libro sobre fotografía de viajes que hemos leído".

Su libro más reciente, 'Travel Photography: Documenting the World's People and Places' se publicó en la serie Digital Masters de Lark Books.