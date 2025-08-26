Gobierno local aprueba la reparación de la montera del patio del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) dañada tras la dana

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el proyecto municipal de reforma de la montera de policarbonato del patio del Ayuntamiento, que fue dañado a consecuencia de la dana de octubre del pasado año, que dejó fuertes lluvias en la ciudad.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que esta reparación tiene un presupuesto de ejecución material de 25.896,17 euros y un plazo de ejecución de dos meses, teniendo desde julio el dictamen favorablemente por la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que este proyecto municipal se enmarca dentro de las actuaciones de mejora de los edificios y equipamientos públicos que ejecuta el Gobierno municipal, teniendo como objeto reparar los desperfectos ocasionados tras la dana del pasado año, que afectó a esta montera que cubre el segundo patio del edificio consistorial.

"La gran intensidad de este episodio meteorológico provocó daños en los paneles de la montera generando importantes filtraciones y daños, y, al no ser viable su reparación, vamos a desmontarla y sustituirla por otra completamente nueva, mejorando además, la capacidad térmica y lumínica del cerramiento superior", ha detallado la concejala municipal.

De esta forma, las obras proyectadas incluyen, entre otros trabajos, el desmontaje y retirada de las actuales placas de policarbonato y de los distintos elementos de fijación; la inspección y tratamiento de la estructura metálica, reforzándola si fuera necesario; y la instalación de un nuevo sistema de montera que estará compuesto por una subestructura metálica y un cerramiento superior mediante policarbonato de alta resistencia y mayor capacidad portante y sistemas de estanqueidad.

La montera actual presenta una superficie de 100 metros cuadrados.