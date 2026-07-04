Homenajeado el CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino por sus logros deportivos y su labor en favor de la igualdad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la recepción a jugadoras y cuerpo técnico del CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido a las jugadoras y cuerpo técnico del CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino en un acto de reconocimiento de los logros conseguidos esta temporada, proclamándose campeonas de Andalucía categoría senior, puesto once en la Primera División Liga Iberdrola y presencia en la fase final Campeonato de Andalucía en categoría juvenil.

La recepción, que ha tenido lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento de Jerez, ha contado con la presencia de la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural e Igualdad, Susana Sánchez, el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, y el delegado de Deportes de Guadalcacín, Diego Galeano, según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota.

La alcaldesa ha dirigido unas palabras a las jugadoras del CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino, María López, Carmen Delia Gutiérrez, Elena Aragón, Sandra Buzón, Amelia Romero, Marta Fernández, Fátima Cruz y Elías Zúñiga. "Sois conscientes de que muchas niñas y jóvenes tienen en vosotras un ejemplo de superación y de lucha en favor de la igualdad en un deporte tan masculino en otros tiempos como lo fue el fútbol", ha afirmado.

El CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino "ha roto muchos techos de cristal hasta convertirse en todo un referente del fútbol sala femenino en Jerez, Andalucía y España, un esfuerzo que debe ser digno de elogio de quienes representamos a la ciudadanía", ha añadido la alcaldesa, quien ha dado las gracias al cuerpo técnico formado por Francisco Luis Fernández (presidente), Juan Sánchez (coordinador de cantera), Andrés Sánchez (primer entrenador), Mariano González (segundo entrenador y entrenador de porteras), Samuel Villodres (delegado de campo), José Antonio Sánchez (utillero) y Daniel Bachiller (entrenador de cantera).

García-Pelayo ha resaltado que a pesar de las dificultades que vive el CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino para competir en el deporte profesional "habéis conseguido jugadoras y cuerpo técnico salir adelante con esfuerzo y el apoyo de todo un pueblo, Gualdacacín. Jerez también quiere sumarse a este respaldo social que os merecéis y del que os tenéis que sentir orgullosas".

Asimismo, la primera edil ha destacado la labor del CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino en favor de la igualdad. "Lleváis muchos años al frente de un club que ha sabido superarse y poner en valor su proyecto en el fútbol sala femenino, en un momento en que esta modalidad tenía poca presencia en Jerez".

"Desde entonces habéis apostado por la cantera, la igualdad y la promoción del deporte femenino. El fruto es una cantera de cincuenta y cinco jugadoras que sueñan con un mejor futuro en el deporte femenino", ha concluido.