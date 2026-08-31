El II Certamen Internacional de Pintura de Jerez reúne 228 obras y suma cinco piezas a la colección municipal

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración de la exposición del II Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado la exposición del II Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Jerez en la Sala De Profundis de Los Claustros de Santo Domingo, una muestra integrada en la programación cultural de las Fiestas de la Vendimia 2026 y en el marco del proyecto 'Jerez, ciudad cultural'. La exposición reúne 228 obras presentadas por 159 autores, de las que cinco han resultado premiadas y pasarán a formar parte de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento.

Durante la inauguración, la alcaldesa ha agradecido la participación de todos los artistas que han concurrido a esta convocatoria y ha dado a conocer los nombres de los cinco ganadores de esta edición: Sofía González, Laura Vinós, Gloria Martín, Pepe Salas e Ignacio Estudillo, este último natural de Jerez, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Las cinco obras que han resultado premiadas serán incluidas en la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento a través de una bolsa de adquisición que ha contado en esta ocasión con una dotación de 15.000 euros. Con estos fondos, el Gobierno municipal ha asegurado que continuará impulsando esta colección como nuevo patrimonio artístico público para la ciudad, dando proyección a los creadores y conservando este legado para el conocimiento de futuras generaciones.

En este contexto, García-Pelayo ha resaltado la trascendencia que esta exposición y certamen tienen para Jerez, destacando que "con esta iniciativa no solo se potencia la pintura contemporánea, sino que se fortalece la proyección cultural de nuestra ciudad en un marco tan excepcional como son las Fiestas de la Vendimia". "Queremos que Jerez sea un referente en el mundo del arte y la creatividad, que sea una ciudad abierta a la visión más actual de la pintura", ha apostillado.

Del mismo modo, la regidora jerezana ha subrayado la relevancia del proyecto "Jerez, ciudad cultural" y de la incorporación de estas creaciones al patrimonio artístico municipal. "Con la incorporación de estas cinco magníficas obras, damos un paso firme hacia la creación de una gran Colección de Arte Contemporáneo. Apostamos por una sociedad más abierta y empática, que aprende a mirar el mundo a través de otros ojos", ha señalado.

La exposición permanecerá abierta al público en la Sala De Profundis hasta el próximo 4 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, el horario de visitas será de martes a viernes, de 10,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas, y los sábados, de 9,00 a 13,30 horas. Del 1 al 4 de octubre, el horario será de martes a viernes, de 10,30 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas, mientras que los sábados la sala abrirá de 10:00 a 13:45 horas. Los domingos, lunes y días festivos la sala permanecerá cerrada.