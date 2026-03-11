Jerez acogerá en mayo la final del I Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros Provincia de Cádiz

Presentacion del I Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros Provincia de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Antonio Real, junto al director de Eigo Center, Luis Romero, y Miguel Ángel Flores, director de FP de este centro, ha presentado el I Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros Provincia de Cádiz, cuya final se celebrará el próximo 20 de mayo en EIGO Center (Escuela Internacional de Gastronomía y Ocio) ubicada en Jerez.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, se trata de un evento gastronómico dirigido a estudiantes y jóvenes talentos de la cocina cuyo objetivo es poner en valor la formación culinaria y el talento emergente del sector.

Durante la jornada, los participantes competirán en directo elaborando sus propuestas gastronómicas ante un jurado profesional, valorándose aspectos como la técnica, la creatividad, la presentación y la coherencia culinaria de los platos.

El jurado estará formado por Santiago Jordi, presidente de la Unión Internacional de Enólogos, Antonio Figuereo Revuelta, sumiller en el restaurante Alevant, Pepe Monforte, creador del portal digital Cosas de Comé, Daniel del Toro, cocinero y comunicador gastronómico participante de Masterchef, Antonio Orozco, director de la Escuela de Hostelería del IES Alminares de Arcos de la Frontera y Pepa Ramírez, responsable comercial en Gadira y Conservas el Rey de Oro.

Antonio Real ha expresado "su compromiso y el del Gobierno local por consolidar la gastronomía de Jerez y la generación de empleo en la industria hostelera". "Para nosotros es vital mantener esta estrategia de impulsar un sector estratégico que además es motor de empleo y de desarrollo económico para la ciudad por lo que nuestra alianza con el sector busca transformar el patrimonio enogastronómico en riqueza y oportunidades laborales para Jerez", ha afirmado.

El concurso pretende convertirse en un espacio de encuentro entre formación, gastronomía y proyección profesional contribuyendo además a reforzar el posicionamiento de Jerez y de la provincia de Cádiz como territorio gastronómico de referencia, especialmente en el contexto de Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026.

Un evento que tiene como finalidad promover el talento joven en la cocina española, fomentar la formación práctica de estudiantes de hostelería, difundir la cultura gastronómica del marco de Jerez e impulsar el uso culinario de los productos de Jerez y su comarca. En la convocatoria podrán participar estudiantes matriculados en escuelas de hostelería de España o antiguos alumnos de escuelas de hostelería que hayan finalizado sus estudios en los últimos cinco años. La edad ha de estar entre los 15 años (mínima) y los 30 años (máxima).