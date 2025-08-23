Jerez (Cádiz) amplía el plazo para la bolsa de trabajo del taller de autobuses urbanos hasta el 2 de septiembre

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La empresa Corporación Municipal de Jerez S.A, Comujesa, ha ampliado el plazo para la presentación de solicitudes para la bolsa de trabajo extraordinaria del servicio de taller de los autobuses urbanos, tras quedar desierta la primera convocatoria, entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre, ambos inclusive.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, esta bolsa de refuerzo permitirá incorporar hasta un máximo de cinco trabajadores adicionales. En la convocatoria anterior, que estuvo abierta del 14 al 18 de julio, se presentaron seis aspirantes, pero todos quedaron excluidos por distintos motivos.

Por tanto, y una vez cumplidos los distintos plazos legales, Comujesa ha procedido a ampliar el plazo de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre, ambos inclusive, tal y como se informa en la página web de la empresa municipal.

En este contexto, el Consistorio jerezano ha destacado que esta convocatoria extraordinaria del personal eventual busca reforzar el servicio de taller que actualmente cuenta con una plantilla conformada por "grandes profesionales".