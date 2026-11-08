Jerez (Cádiz) bendice la nueva imagen de María Auxiliadora en la glorieta dedicada a la Virgen

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la bendición de la nueva imagen de María Auxiliadora ubicada en la glorieta homónima. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este domingo, junto a miembros del Gobierno municipal y de la Corporación, la eucaristía y posterior bendición de la nueva imagen de María Auxiliadora ubicada en la glorieta homónima. Al acto han asistido también el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, así como representantes de la familia salesiana y de la comunidad educativa del centro escolar.

La jornada se ha iniciado con una misa oficiada en el colegio salesiano por el vicario provincial de la orden, José Luis Navarro. Posteriormente, tras una peregrinación hasta la rotonda, el obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés, ha procedido a la bendición del monumento.

Durante su intervención, García-Pelayo ha expresado en nombre de la ciudad el agradecimiento a las Hijas de María Auxiliadora por "compartir la imagen, que hasta ahora se custodiala en la capilla del colegio, con todo Jerez". "Hoy María Auxiliadora ya es de todos los jerezanos y se ubica en el mejor sitio posible, una encrucijada donde nos dará fuerza en los momentos difíciles", ha afirmado la regidora, destacando además la colaboración de las ocho entidades e instituciones representadas en la estrella del pedestal para hacer realidad el proyecto.

"Estar presente en esta rotonda nos va a permitir dar las gracias por las alegrías de la vida. Agradezco a todos los que habéis hecho posible que hoy sea una realidad", ha expresado García-Pelayo. La regidora ha explicado que "en el pedestal se refleja el carisma salesiano y cada una de las ocho puntas de la estrella representada en la rotonda rinde homenaje a las asociaciones e instituciones colaboradoras".

"El camino ha sido largo desde la primera imagen de María Auxiliadora en Jerez, pero hoy iniciamos una nueva etapa en la que la Virgen está en la calle, cerca de los jerezanos. Que su luz guíe a este Gobierno para tomar siempre las decisiones que hagan felices a los vecinos", ha concluido.

En la ceremonia han intervenido asimismo la directora de la Presencia del Colegio María Auxiliadora, Sor Felicidad Ruano Rubio, y la provincial Sor María Rosario Ten Soriano. El acto ha estado amenizado por la Banda Municipal de Música, que ha interpretado piezas como la 'Marcha Triunfal', el 'Himno Pontificio' y el himno a María Auxiliadora 'Rendidos a tus plantas'. De igual modo, un grupo de alumnos de Educación Secundaria ha entonado la composición 'Auxiliadora de Luz'. La bendición ha concluido con una ofrenda floral a cargo de la antigua alumna del centro Clara Flores Benítez.