Jerez (Cádiz) cierra los contenidos para su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (d), junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (i), presiden la reunión del Consejo Rector de la Candidatura Jerez, Capital Europea de la Cultura 2031. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La candidatura de Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura ha cerrado los contenidos de la propuesta que la ciudad, junto con toda la provincia de Cádiz, llevará a Europa para obtener este reconocimiento.

Lo ha hecho con una jornada de trabajo este martes entre los miembros del equipo de la Oficina Técnica Jerez 2031 y la participación del Consejo Rector, representado por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, ha indicado el ayuntamiento jerezano en una nota.

Durante la jornada se han abordado también "los hitos" del proceso de candidatura alcanzados, entre ellos, la reciente actualización del Plan Estratégico de Cultura y Creatividad, la conformación del Consejo Cultural de la ciudad, los trabajos de interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el establecimiento de "alianzas estratégicas" con ciudades y entidades a nivel internacional con el objetivo de reforzar la dimensión europea del proyecto.

En su intervención ante los medios de comunicación, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha recordado que el proceso de elaboración de la candidatura de Jerez 2031 se ha desarrollado "desde la base ciudadana, de abajo a arriba", contando también con las propuestas de las entidades culturales de todo el territorio.

Con todo ello, ha señalado que "hoy es un día en el que toca agradecer a todas las personas que contribuyen con sus ideas al proyecto, pero también reconocer el trabajo de los equipos involucrados", tanto a nivel municipal como de la Oficina Técnica, de las instituciones que conforman el Consejo Rector, así como a todos los municipios gaditanos que han aportado sus iniciativas.

También ha hecho referencia a la importancia de que en esta candidatura "nos hemos dado la mano las instituciones públicas y privadas", por lo que a finales de diciembre, fecha de entrega del libro de candidatura "vamos a presentarnos a Europa con los deberes hechos".

García-Pelayo ha destacado "la importancia de todo el trabajo realizado en clave interna", ya que "hoy conocemos mucho mejor Jerez, la potencia que significa desde el punto de vista cultural", añadiendo que cuentan con una estrategia cultural que "nos va a llevar en 2031 a ser Capital Europea de la Cultura".

Además, ha recordado que "en los próximos días" se llevará a cabo una reunión en el foro de la FEMP con el Ministerio de Cultura para abordar cuestiones relacionadas con el libro de candidatura, también llamado 'bid book', e iniciativas sobre ciudades culturales en España.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha subrayado el carácter provincial de la candidatura, siendo "una oportunidad para Jerez y para toda la provincia". En ese sentido, ha alabado una candidatura que representa "tradición, vanguardia e inclusión", destacando que "la posición estratégica de la provincia, en la historia y en el territorio, como puente de unión entre Europa, África y América, la sitúa en ventaja para conseguir la capitalidad".

Martínez ha agradecido "el esfuerzo de todos los que han participado en la candidatura", desde el equipo técnico que ha elaborado el 'bid book' hasta las empresas, entidades culturales y sociales, administraciones y la ciudadanía, valorando su "apoyo e implicación", al tiempo que ha mostrado su "total confianza" en superar el corte y pasar a la siguiente fase del proceso.

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha asegurado que desde la universidad han hecho "todo lo que se tenía que hacer". "Nos hemos unido cuatro instituciones de la provincia para reforzar esa apuesta por una candidatura que nos ilusiona", ha afirmado, haciendo referencia también a que recientemente la UCA "ha fortalecido la internacionalización con el apoyo de las nueve universidades que integran la alianza SEA-EU".

En este contexto, se ha mostrado "optimista pero prudente", considerando que "tenemos la tranquilidad de que se ha hecho de la mejor manera posible".

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, ha reiterado el compromiso y respaldo del tejido empresarial de la provincia a la candidatura, destacando el trabajo que se está realizando a través de acciones formativas, encuentros y eventos para profesionales del mundo de la cultura.