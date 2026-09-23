Jerez (Cádiz) cifra en 40 millones el retorno publicitario de ser Capital Española de la Gastronómía

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, hace balance previo del título de Capital Española de la Gastronomía - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del presidente de Capital Española de la Gastronomía (CEG), Mariano Palacín, y Pedro Palacios, director de CEG respectivamente, y de Alfredo Carrasco, presidente de Asociación Hostelería Jerez, ha hecho balance del periodo en que la ciudad ha ejercido como Capital Española de la Gastronomía hasta la fecha y que se cifra en un impacto en medios por valor de 34,5 millones de euros, según los organizadores, por lo que se ha cifrado en torno a los 40 millones a final de año.

La alcaldesa ha resaltado "la capilaridad" de este proyecto de ciudad, que "nos ha permitido trabajar juntos y que no se ha concentrado sólo en la hostelería sino que ha llegado a distintos sectores", apuntando a que las colaboraciones realizadas hacen que el título "no solo impacte positivamente en el ecosistema de la gastronomía, hostelería, restauración" sino que "también se hace presente en otros ámbitos de Jerez", en palabras recogidas por el Ayuntamiento.

En este sentido, ha destacado la influencia de esta capitalidad en eventos como la Feria del Caballo o el Gran Premio de Motociclismo, y donde el título ha ayudado a "conectar" la gastronomía con otros ámbitos como el cine, con la grabación de MasterChef y con la próxima edición del Festival Cine con Acento, también con la cultura con el flamenco, o la Feria del Libro, exposiciones y patrimonio.

El impacto de la capitalidad en Jerez ha sido destacado en esta rueda de prensa, donde la alcaldesa ha manifestado que este título "no sólo se proyecta en los medios" sino que se genera por "las alianzas que crea, los sectores que conecta, las oportunidades que abre, el orgullo que genera y la capacidad que tiene para dejar a la ciudad mejor preparada para el futuro".

Por su parte, Mariano Palacín ha afirmado que a 100 días más o menos de acabar esta capitalidad, esta ha sido "un absoluto éxito", valorando que Jerez haya sido "una ciudad receptiva desde el primer momento al proyecto", una línea que ha animado a seguir "hasta el final", donde quedan aún "actos muy importantes".

También representando a la organización, Pedro Palacios como director del proyecto CEG ha adelantado que con los datos de impacto con que se cuentan hoy por hoy, con 34,5 millones de retorno publicitario, se puede avanzar que a final de año se llegará a 40 millones, siendo "el mejor retorno que ha tenido una ciudad capital de la Gastronomía hasta la fecha".

Igualmente ha destacado el papel de la alcaldesa a la hora de defender el proyecto y "el entusiasmo" con que Jerez ha proyectado esta capitalidad fuera de las fronteras locales.

Por su parte, Alfredo Carrasco en nombre de los hosteleros de Jerez ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por el efecto que en la industria hostelera jerezana está teniendo la capitalidad. "Nuestra gastronomía es extraordinaria y este título nos enseña que esto es algo que nos tenemos que creer; es una reflexión que ha despertado y que nos hace tener más responsabilidad", ha aseverado.

Para el Ayuntamiento, estos datos refrendan su trabajo de impulsar la gastronomía como "producto estratégico para la ciudad", poniendo en valor la oferta culinaria y "fortaleciendo además el sentido de pertenencia y entidad cultural", para convertir la gastronomía "en un verdadero motor de generación de valor, empleo y desarrollo económico y sostenible".

El interés de la demanda turística por este tipo de propuestas y el amplio potencial de desarrollo del enclave convierten a la gastronomía en un producto estratégico "de primer nivel" para la ciudad de Jerez, y así lo está llevando a cabo el propio Ayuntamiento a través de su estrategia de difusión y promoción y mediante un programa de actividades que, a día de hoy, se cifra en 65 actos.