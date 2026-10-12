Jerez (Cádiz) da luz verde a proyectos para construir 17 viviendas en las calles Ponce y Campana

Archivo - Vista aérea del centro de Jerez y el edificio del Gallo Azul. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz), presidida por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto a la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha dado luz verde a distintas propuestas de intervención en inmuebles del centro histórico destinadas principalmente a la creación de nuevas viviendas, la rehabilitación de edificios, la adaptación de locales a nuevos usos y la mejora de la eficiencia energética.

Entre los asuntos más destacados figuran dos proyectos que permitirán habilitar un total de 17 viviendas en las calles Ponce y Campana, además de la reforma de parte de un complejo bodeguero de la calle Muro para destinarlo a nuevas actividades, según ha precisado el Consistorio jerezano en una nota.

En materia residencial, la Comisión ha informado favorablemente el cambio de uso de un local situado en la planta baja de un edificio de la calle Ponce para convertirlo en once viviendas y 32 trasteros. El proyecto contempla la distribución del espacio en nueve viviendas de un dormitorio, una de dos dormitorios y un estudio. La superficie destinada a uso residencial será de 1.029,37 metros cuadrados, mientras que los trasteros ocuparán 292,37 metros cuadrados.

Asimismo, se ha dado luz verde a la rehabilitación integral de una finca catalogada de la calle Campana para destinarla a seis viviendas. Se trata de un edificio de dos plantas que presenta un avanzado estado de deterioro debido a la falta de mantenimiento. La intervención permitirá "recuperar el inmueble mediante una reforma completa que incluye una nueva distribución interior y la renovación de instalaciones, revestimientos y carpinterías, entre otras actuaciones".

Por otro lado, la Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente la reforma de parte de un complejo bodeguero de la calle Muro para adaptarlo a salón de celebraciones y sala de exposiciones, manteniendo la actividad bodeguera original en el resto de las instalaciones. El proyecto afecta a una bodega tradicional jerezana del siglo XIX, construida en 1862, según consta en su rejería.

Entre los restantes asuntos abordados, también se ha dado el visto bueno a la adaptación de un local de la calle Tornería para instalar un despacho de pan y pastelería, así como a la reparación urgente de la cornisa de un balcón de una vivienda de la calle Cruz de Palma. Esta última actuación tiene como objetivo "subsanar los desperfectos existentes antes de la llegada de las lluvias y garantizar la protección del balcón y de la vía pública".