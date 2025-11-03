Jerez (Cádiz) decreta dos días de luto por la muerte del torero Rafael de Paula: "Su legado será eterno"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha decretado desde este lunes dos días de luto por la muerte este domingo del torero Rafael Soto Moreno, conocido como Rafael de Paula, a los 85 años, extendiéndose hasta las 00,00 horas del 5 de noviembre.

En un decreto firmado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se detalla que debido a este fallecimiento, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta, prendiendo en las banderas del interior de dichos edificios un crespón negro como señal de luto.

En este documento se señala que de Paula fue "insigne torero jerezano, figura destacada del arte del toreo y símbolo de la cultura y la identidad de nuestra ciudad", por lo que el Ayuntamiento expresa "su profundo pesar por tan irreparable pérdida".

"Rafael de Paula, cuyo nombre quedará unido para siempre a la historia y el alma de Jerez, supo elevar la tauromaquia a la categoría de arte, siendo ejemplo de elegancia, personalidad y sentimiento andaluz. Su trayectoria ha llevado el nombre de nuestra tierra a los más altos niveles de reconocimiento", continúa el decreto de luto.

María José García-Pelayo, reconocía en un mensaje en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, "el genio del toreo y del arte" de Rafael de Paula, que "llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo". "El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda", escribía la alcaldesa, ofreciendo además su pésame a la familia, amigos y aficionados a los toros.

"Su legado será eterno", concluía la alcaldesa de Jerez en su mensaje de pésame.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha tenido palabras en sus redes por la muerte del torero, mostrando su "profundo pesar" por el fallecimiento de Rafael de Paula, "un torero de arte que deja su nombre grabado en la historia de la tauromaquia con estilo propio y la brillantez de su capote".

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha recordado al torero en sus redes sociales, señalando también la "profunda tristeza" con la que se despide a "un grande del arte taurino". "Su arte, su duende y su esencia quedarán para siempre en el ruedo y en el corazón del toreo", ha continuado.