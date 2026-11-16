Jerez (Cádiz) enciende este viernes su alumbrado de Navidad con un espectáculo de Luis de Perikín

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación del espectáculo que acompañará al encendido de Navidad en el Palacio de Villapanés. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) encenderá este viernes 20 de noviembre su tradicional alumbrado de Navidad acompañado de un espectáculo, dirigido musicalmente por Luis de Perikín, que contará con los artistas invitados La Macanita y Jesús Méndez, dos referentes del flamenco jerezano.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado en el Palacio de Villapanés este espectáculo musical, que se celebrará a las 19,30 horas en la Alameda Cristina, con acceso libre, como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha estado acompañada por Luis de Perikín, Jesús Méndez, Dolores de Perikín y Manuela Fernández, en un acto en el que se han dado a conocer los detalles de esta propuesta, que volverá a llenar de música este enclave del centro una vez celebrado el encendido oficial del alumbrado, previsto para las 19,00 horas en el entorno de la calle Larga y Santo Domingo.

En su intervención, la alcaldesa ha afirmado que la Navidad en Jerez "se enciende con arte", y ha destacado que la ciudad "cuenta con una forma propia de vivir estas fiestas, profundamente vinculada a sus tradiciones y a su identidad cultural".

La programación de este inicio de las fiestas incluirá también el encendido del alumbrado navideño de los mercados municipales, que se sumarán así a la ambientación especial de la ciudad durante estas fechas.

García-Pelayo ha subrayado que "la Navidad constituye una oportunidad para reencontrarnos con nuestro legado, mantener vivas las tradiciones que han pasado de generación en generación y, al mismo tiempo, abrir camino a los jóvenes y a los nuevos artistas".

En este sentido, ha destacado la importancia de transmitir la "riqueza" del patrimonio cultural jerezano a las nuevas generaciones y de ofrecer espacios y oportunidades para que el talento local siga creciendo y tenga continuidad en el futuro.

Asimismo, ha reivindicado el valor de estas manifestaciones culturales como parte de las principales señas de identidad de Jerez, y ha recordado los reconocimientos que respaldan su singularidad, entre ellos la declaración del Belenismo y la Zambomba como Bienes de Interés Cultural (BIC).

La alcaldesa ha puesto en valor que la palabra "zambomba" haya quedado recogida en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su 24 edición, con una definición que reconoce expresamente su vinculación con Jerez. Este reconocimiento, ha dicho, "supone un motivo de orgullo para la ciudad, al contribuir a que en todo el mundo se conozca y se hable de la zambomba de Jerez".

En este acto ha agradecido su contribución a Luis de Perikín y a todos los artistas que participan en esta propuesta, que celebra su 15 aniversario.

El espectáculo ha sabido llevar "la esencia" de las tradiciones jerezanas a nuevos públicos, y este año recorrerá 24 ciudades españolas, además de ofrecer siete funciones en el Teatro Villamarta de Jerez entre el 3 y el 6 de diciembre.

En el marco de las actividades navideñas, García-Pelayo ha anunciado también que el próximo 10 de diciembre se inaugurará la calle Parrilla de Jerez, una iniciativa que se suma a las propuestas destinadas a poner en valor las tradiciones y la identidad cultural jerezana durante estas fiestas.