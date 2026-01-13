Jerez (Cádiz) guarda un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer en Olvera

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, preside el minuto de silencio por el asesinato de una mujer este fin de semana en la localidad gaditana de Olvera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido el minuto de silencio que se ha celebrado este martes en la puerta del Ayuntamiento en repulsa por el asesinato de una mujer este fin de semana en la localidad gaditana de Olvera por violencia de género y como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de la víctima.

El minuto de silencio ha contado con la presencia de miembros de la Corporación municipal, el Consejo Local de las Mujeres, la plantilla municipal y ciudadanía, y se ha convocado de forma paralela en todos los edificios municipales de la ciudad, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha agradecido el respaldo del minuto de silencio por parte de la ciudadanía trasladando su pésame a los hijos de la mujer asesinada y a todo el pueblo de Olvera.

"El mismo día llamé a la alcaldesa para trasladarle el pésame como presidenta la FEMP y también como alcaldesa de Jerez", ha contado García-Pelayo, asegurando que "desde el primer momento nos pusimos a su disposición para expresar nuestro pesar por este asesinato vil" y que "en el momento en el que ayer se confirmó que había sido un asesinato por violencia de género, convocamos este minuto de silencio".

La alcaldesa ha reivindicado que "basta ya, ni una mujer más asesinada", considerando "lamentable" que "se utilice la violencia con cualquier causa", apuntando a algo "especialmente lamentable que se asesine a una mujer simplemente por el hecho de serlo".

García-Pelayo ha recordado que este lunes se condenó este hecho por parte de la Diputación de Cádiz, también con toda la ciudadanía, y que "nunca nos vamos a cansar de condenar la violencia machista", a la par que ha exigido "contundencia, fuerza y todo el peso de la ley sobre los asesinos".

"Es impresentable que a día de hoy sigan muriendo mujeres por violencia de género y seguimos pidiendo el endurecimiento de las penas para los maltratadores y para los asesinos", ha continuado.

La vicepresidenta del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, ha señalado que cada vez que asesinan a una mujer "estamos perdiendo una vida, estamos perdiendo sueños, estamos perdiendo toda una familia". Así, ha afirmado que la víctima "deja hijos y no podemos seguir consintiendo esto".

"Como sociedad estamos fracasando en algo, es verdad que se están poniendo medios, pero tenemos que analizar por qué las mujeres no nos sentimos seguras ante una denuncia, por qué los medios que existen no son capaces de protegernos, y decimos igual que la alcaldesa que basta ya, que ninguna mujer más asesinada por violencia machista", ha manifestado.

El caso de la mujer asesinada por violencia de género en Olvera es el tercero en lo que va de año en España, y el segundo en Andalucía. Desde el año 2003, cuando comenzaron a contabilizarse estos asesinatos oficialmente, son 1.344 los casos registrados en nuestro país.

El presunto autor, que fue detenido el domingo por la Guardia Civil ha pasado este martes a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Inicialmente se le investiga por un delito de homicidio, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa.