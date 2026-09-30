Jerez (Cádiz) homenajeará el 10 de noviembre en una gala a hosteleros de la ciudad y entidades colaboradoras

El teniente de alcaldesa de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Real, y el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, en la presentación de la tercera a Gala de Hostelería de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Real, y el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, han presentado la tercera a Gala de Hostelería de Jerez, que tendrá lugar en los Museos de La Atalaya el martes 10 de noviembre, y donde se homenajeará y reconocerá la labor de los hosteleros de la localidad y su comarca, así como el apoyo que prestan empresas y, por primera vez, otras entidades.

Esta tercera Gala de la Hostelería de Jerez se celebrará en el marco de la Capital Española de la Gastronomía 2026, un título que ha acogido hasta este momento 60 actividades en la ciudad, contando con "el apoyo, compromiso y confianza" de la industria hostelera, "que ha sido clave para desarrollar esta iniciativa conjunta tan importante para potenciar el desarrollo y la innovación de Jerez en el ámbito gastronómico", en palabras de Antonio Real recogidas por el Ayuntamiento.

El teniente de alcaldesa ha calculado que si la previsión inicial eran 54 actividades, se van a convertir en "casi el doble", en unos 110 o 120 con la ayuda de hosteleros y del apoyo de instituciones, asociaciones y otras entidades.

Es por eso que ha reconocido la labor de la Asociación Hostelería de Jerez por "su trabajo constante, especialmente este año", y ha felicitado a todos los galardonados este año, por el trabajo que han realizado.

Por su parte, Alfredo Carrasco se ha sumado a las felicitaciones a todos los profesionales y empresas homenajeadas o reconocidas, citando y mencionando sus méritos.

En concreto, los premiados son Antonio López (Bar Raúl), Atilano Pacheco Reguera (La Moderna), Rafael Valenzuela (Venta El Pollo) y Manuel González Almagro ('El Chule'), en la categoría de empresarios hosteleros, rindiéndose homenaje además a Pepe Rosales como trabajador del sector, y a título póstumo a Pepe Ballesteros de la Venta Esteban.

En la categoría de reconocimiento a empresas, el galardón será para Makro, ubicada en El Puerto de Santa María, y por primera vez se incorporan dos reconocimientos a entidades por su vinculación con Jerez, que han correspondido al Consejo Regulador DO Jerez-Xérès-Sherry y a la Cámara Comercio en su 140 aniversario.

Además, se entregarán reconocimientos a la periodista y escritora Paz Ívison y al medio digital gaditano Cosas de Comé.