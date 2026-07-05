Jerez (Cádiz) impulsa un nuevo aparcamiento en La Granja con 33 plazas junto al centro de salud y la biblioteca

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, durante su visita a las obras del nuevo aparcamiento. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado las obras del nuevo aparcamiento que el Ayuntamiento está ejecutando en terrenos próximos al centro de salud y a la biblioteca de la barriada de La Granja, una actuación que permitirá habilitar 33 plazas de estacionamiento.

La primera edil ha señalado que con esta intervención "convertiremos este espacio en un aparcamiento moderno, cómodo, accesible e iluminado", además de la adecuación del entorno, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad en este barrio de Jerez.

García-Pelayo ha subrayado asimismo el compromiso del Gobierno municipal de "seguir trabajando para mejorar Jerez y los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía".

Las obras del aparcamiento de La Granja fueron adjudicadas a la empresa Juan Romo S.A. por 96.204,42 euros y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación contempla la reurbanización de una parcela de equipamiento público en la que se habilitarán 33 plazas, de las que dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se acondicionará una zona anexa a la biblioteca Agustín Muñoz y Gómez que, con carácter provisional, permitirá el estacionamiento de otros 20 vehículos hasta la finalización de las obras previstas en ese espacio. Dicha zona se encuentra junto al solar destinado a la futura casa de la Hermandad del Soberano Poder.

El proyecto incluye igualmente la mejora de los accesos al área de Urgencias del Centro de Salud, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la ampliación del alumbrado público mediante cuatro focos LED, así como la correspondiente señalización horizontal y vertical para garantizar una adecuada ordenación del tráfico y de las plazas disponibles.

Esta actuación se enmarca, según ha detallado el Consistorio, en la línea de trabajo del Gobierno municipal centrada en atender las necesidades de movilidad en los barrios y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha recordado además que recuperó en su momento la plena disponibilidad de estos terrenos, que habían sido cedidos años atrás a la Junta de Andalucía para la construcción del centro de salud, lo que ha permitido impulsar este proyecto y poner en uso un espacio que permanecía sin aprovechar.

Este nuevo aparcamiento forma parte de la estrategia municipal para ampliar la red de estacionamientos públicos en distintos puntos de la ciudad, dentro de la que se incluyen actuaciones como las previstas en las instalaciones del antiguo Taller de Fiestas, los terrenos del antiguo Elefante Azul, La Plata, la Hijuela de la Marquesa, El Almendral, Montealto o la propia barriada de La Granja.