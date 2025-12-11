Jerez (Cádiz) instala paneles informativos sobre disponibilidad de plazas en aparcamientos subterráneos

Panel informativo sobre disponibilidad de plazas en aparcamientos subterráneos en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Servicios Públicos y de la Delegación de Transformación Digital, ha instalado en las calles del centro de la ciudad cuatro paneles indicativos que ofrecen a los conductores información dinámica sobre la disponibilidad de plazas en aparcamientos subterráneos.

Por el momento, estos sistemas ofrecen mensajes informativos de "párking libre" o "párking completo" sobre la situación de tres aparcamientos subterráneos de la ciudad, como son los de Madre de Dios, plaza del Arenal y plaza del Caballo, aunque próximamente se sumarán datos similares de los demás, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Estos dispositivos ofrecen "múltiples ventajas", entre ellas, el ahorro de tiempo de búsqueda de aparcamiento de los conductores. También la mejora y fluidez del tráfico rodado, sobre todo en los alrededores de los accesos a los aparcamientos subterráneos, lo que se traduce para el Ayuntamiento en una reducción de la huella de carbono y de la contaminación acústica.

Los paneles indicadores contribuyen además a hacer una gestión de la regulación de los aparcamientos "más eficiente".

Paralelamente a la instalación de estos paneles informativos, desde la Delegación de Transformación Digital se ha puesto a disposición de los usuarios información sobre el porcentaje de ocupación y número de plazas disponibles en los tres aparcamientos subterráneos anteriormente citados.

Próximamente, se prevé ampliar esta información con datos de los aparcamientos de Alameda Vieja, calle Larga, Los Cisnes, Mamelón-Cristina y Mercado Centro.

La información actualmente disponible se puede consultar a través de la web municipal y de la aplicación móvil Jerez Smart.