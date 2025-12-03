Jerez (Cádiz) instalará cámaras de tráfico y señales luminosas para reducir accidentes entre peatones y vehículos

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, presenta una nueva campaña de seguridad vial y movilidad en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha presentado una nueva campaña que pondrá en marcha para mejorar la seguridad vial, y que incluye entre otras medidas incremento de cámaras de tráfico y de señales luminosas. Con ello se busca avanzar en la reducción de los accidentes de tráfico en vías urbanas y en la protección de los peatones y los vehículos.

Se trata de una campaña que se desarrollará durante el próximo año para "luchar" contra los accidentes de tráfico y conseguir una movilidad "más adecuada y sostenible" con la mejora del servicio del transporte urbano e interurbano, como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

"Desde el Gobierno estamos plenamente convencidos que hay que seguir trabajando para mejorar la movilidad y la seguridad vial y por eso iniciamos esta nueva campaña", ha afirmado Espinar, que ha detallado que la iniciativa contará, entre otras medidas, con la renovación de la flota de autobuses urbanos, actuaciones en la Estación de Autobuses para mejorar el transporte interurbano, el refuerzo en señalización y semáforos, la instalación de reductores de velocidad, la renovación de paradas y marquesinas de autobús, el incremento de las cámaras de tráfico, el aumento de la iluminación leed y la prevención con la dotación de nuevo material al Parque de Educación Vial.

Para determinar las actuaciones que se van a llevar a cabo en esta nueva campaña, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta las reivindicaciones y reclamaciones de la ciudadanía por incumplimiento de los límites de velocidad, así como un informe de siniestralidad vial redactado por la Sección de Prevención e Investigación de Accidentes de Tráfico de la Policía Local de Jerez.

Jaime Espinar ha señalado que la primera medida es la renovación de la flota de autobuses urbanos. En estos momentos, ha apuntado, "ya están en la ciudad 23 de los 25 vehículos previstos", que se irán incorporando "paulatinamente" a medida que finalicen los trámites oportunos.

En esa línea, ha explicado que "en enero", cuando circulen la totalidad de los 25 vehículos nuevos, "se mejorará la frecuencia y se acometerán cambios en algunas líneas", apuntando además que se están acometiendo mejoras en la Estación de Autobuses para fomentar también el servicio con otras localidades.

Como ha relatado, se han realizado trabajos en iluminación y mantenimiento y se acometerá el arreglo del panel informativo y del sistema contra-incendios y el pararrayos de la estación. Además, han mantenido una reunión con la Delegación Territorial de Fomento para pedirles que "haya más presencia" de las compañías que operan en la estación.

"Creemos necesario que haya un trato humano para lo que se necesita que haya personal en la estación. La Junta de Andalucía ya se encuentra trabajando en esta petición y también se ha instalado un punto de información y recarga de tarjetas de viaje", ha comentado Espinar.

Desde la Delegación municipal de Movilidad se han venido desarrollando otras campañas de este tipo durante 2024 y 2025, pero en este caso la seguridad vial de Jerez se va a reforzar con medidas como la instalación de reductores elevados de velocidad mediante 'lomos de asno' en diversos puntos de la ciudad. El Ayuntamiento va a invertir en esta iniciativa unos 44.000 euros y las obras van a desarrollarse durante este mes de diciembre.

La empresa adjudicataria es Manuel Alba y los puntos en los que se ubicarán estos reductores de velocidad son las calles Ferrocarril, Lope de Vega, José Cádiz Salvatierra, José Manuel García Caparros, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Camino de Albadalejo, Azorín, Padre Manuel Fernández, Merced, Al-Ahkan, Boabdil, Pablo Neruda, Castillo de Medina, Castillo de Melgarejo, Almería, Santa Antonia, Playa del Rompidillo, Puerto, Bruselas, Abiertas de Caulina, Nuestra Señora de la Consolación, Paquera de Jerez, Ronda del Pelirón, Mar de Alborán y Mar del Norte.

También se instalarán en las avenidas Olivar de Rivero, Chema Rodríguez, Espera y Nazaret, en la Hijuela de la Marquesa y la Hijuela de la Canaleja.

En el caso de la avenida José Manuel García Caparrós se va a evitar que se produzcan carreras ilegales de motos que "tantos problemas ocasionaron hace unos meses" y que "prácticamente se han erradicado gracias a la labor de la Policía Local y los técnicos de Movilidad", ha señalado el teniente de alcaldesa.

Esta nueva campaña de seguridad vial conlleva una nueva dotación de postes de paradas de autobús, una vez comprobado el buen funcionamiento de los que ya se han instalado y con la intención de llegar a sustituir todos los existentes en la ciudad. La medida conlleva una inversión municipal de 8.000 euros. En este paquete de medidas también se incluye la renovación del 50% de las marquesinas existentes y el GPS de los nuevos vehículos.

En el marco de esta nueva campaña de seguridad vial se incrementarán también las cámaras de control de tráfico. Actualmente hay 114 de estas cámaras, después de que se hayan venido triplicando en los últimos dos años. La intención del Gobierno municipal es continuar con esta medida incidiendo en el perímetro de circunvalación de la ciudad.

Esta campaña contempla también el refuerzo de la señalización horizontal, que contribuye a una mejora en la seguridad vial tanto para el peatón como para el vehículo. Hasta este momento la Delegación de Movilidad ha incidido en los accesos y avenidas principales de la ciudad, realizando las tareas en horario nocturno para evitar retenciones y molestias al tráfico.

Del mismo modo, una vez que se ha comprobado la efectividad de la señalización luminosa LED, en el marco de esta nueva campaña el Ayuntamiento continuará apostando por la instalación de este tipo de señales en las vías con mayor índice de siniestralidad.

También se prevé un presupuesto de 10.000 euros a la mejora del material del Parque de Educación Vial. Sobre este espacio, Espinar ha trasladado la satisfacción del Gobierno local por la recuperación del mismo. "Creemos que es esencial para mejorar la seguridad y la movilidad en la ciudad gracias a la labor que realiza la Policía Local en coordinación con el Área de Movilidad con los más jóvenes", ha afirmado.