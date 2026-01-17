Jerez (Cádiz) lanza su oferta formativa 2026 en Lengua de Signos Española para promover la comunicación inclusiva

Archivo - Lengua de signos en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha anunciado este sábado que ha presentado la nueva oferta formativa 2026 en Lengua de Signos Española (LSE) bajo el lema 'Ciudadanía en Comunicación Inclusiva', una iniciativa de la Delegación de Inclusión Social orientada a fomentar la accesibilidad y la inclusión social.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa ofrece cinco cursos de 40 horas cada uno, combinando 30 horas presenciales en el aula de formación de la Plaza de la Merced y 10 horas online, con un horario de 10 a 13 horas y un mínimo de asistencia del 80 por ciento. Cada taller cuenta con 20 plazas, que se asignan por orden de inscripción a través del formulario disponible en la web municipal del Ayuntamiento de Jerez.

Las fechas de los cursos son: del 2 al 20 de febrero; del 6 al 24 de abril; del 1 al 19 de junio; del 14 de septiembre al 2 de octubre; y del 19 de octubre al 6 de noviembre. La formación está dirigida a la ciudadanía en general y de manera especial a profesionales del ámbito social y educativo, estudiantes y familiares de personas sordas.

Los cursos se imparten a través de 'AulaSigno', la plataforma digital municipal que combina sesiones presenciales con materiales online para facilitar un aprendizaje flexible. La iniciativa incluye un diploma acreditativo y forma parte del compromiso municipal de romper barreras de comunicación y promover una sociedad más accesible e inclusiva.