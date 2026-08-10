Jerez (Cádiz) mejora la seguridad con refugios de hormigón en paradas de autobús de la avenida Juan Carlos I

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, en una visita a las actuaciones que se están ejecutando en la avenida Juan Carlos I - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que sigue trabajando en su plan de acerados y de mejora de la accesibilidad en diversos distritos con actuaciones en la avenida Juan Carlos I, donde se han corregido desperfectos existentes en distintos tramos del pavimento y se han habilitado refugios de hormigón en varias paradas de autobuses para hacer más cómoda y segura la espera de los usuarios.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en Jerez, Jaime Espinar, ha destacado las actuaciones "de relevancia" que se están ejecutando en esta amplia avenida dentro del Plan Integral de Mejora del Acerado y la Accesibilidad.

En este sentido, ha señalado que, además de proceder a la reparación de alcorques levantados y a la eliminación de hundimientos existentes a lo largo de esta amplia vía, se ha dado respuesta a una demanda vecinal, como es la creación de cuatro refugios en las paradas ubicadas en el margen derecho de la avenida para "dignificar y hacer más segura" la espera del bus.

"Hasta ahora las personas usuarias del transporte público se veían obligadas a permanecer prácticamente en el campo, en una franja de terreno sin acondicionar y, en ocasiones, con maleza, lo que se agravaba en días de lluvia u otras inclemencias meteorológicas", ha advertido Espinar.

Así, con estos nuevos refugios el Ayuntamiento añade una nueva mejora en este servicio y ofrece "una solución estable" mientras se avanza hacia la instalación progresiva de marquesinas, con el objetivo de dotar a la zona de las mejores condiciones posibles de accesibilidad.

Esta intervención, como ha recordado el responsable municipal, se enmarca en un plan "más amplio" de mejora que incluye actuaciones simultáneas en otras vías, como es el caso de Olivar de Rivero, y que próximamente continuará en el distrito oeste y en otras calles de la ciudad.

Con este programa, se ha recordado, el Gobierno local pretende prioriza la seguridad peatonal, la eliminación de barreras y la mejora de la red de transporte público, además de reafirmar su compromiso de atender las demandas vecinales y de conservar los espacios públicos.