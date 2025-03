Jerez (Cádiz), pendiente del río Guadalete ante un aumento de su caudal que provoque desalojos en su ribera

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha explicado este lunes por la mañana que se está pendiente de la situación en el río Guadalete, ahora mismo en alerta amarilla con un caudal de 4,6 metros, ante la posibilidad que se espera de que se superen los cinco metros y con ello activarse la alerta naranja, lo que derivaría en desalojos preventivos en varias barriadas rurales cercanas a su ribera.

"Puede que el mensaje que estamos lanzando sea un tanto alarmista, pero nuestra obligación es que, con los datos que tenemos en el día de hoy, los vecinos estén informados, y prepararnos también, alertar y compartir la información que tenemos para que se vayan tomando medidas", ha aseverado la alcaldesa a los medios en el Cecop antes de mantener reuniones con los vecinos de las zonas que pueden verse afectadas por la crecida del río.

A las 8,55 horas de este lunes, el caudal del Guadalete se encontraba en 4,6 metros, lo que entra dentro del aviso amarillo, y la previsión que se tiene en el Gobierno local es que "a media mañana" se llegue a cinco metros, decretándose entonces la alerta naranja. Sobre esto, la alcaldesa ha advertido que "si no es hoy", porque pare de llover y las aguas que bajen "no sean tantas" o se den "otras circunstancias", lo cierto es que "si sigue lloviendo, va a ocurrir".

En ese caso, se pasaría a nivel de emergencia 1 en la ciudad y la Junta de Andalucía sería la que tomaría el mando de la situación tal y como pasó en octubre del pasado año durante la dana, que provocó también un aumento del caudal del río y riesgo de desbordamiento, teniendo que evacuar a unos 200 vecinos de su entorno.

María José García-Pelayo ha asegurado que están trabajando para, "de alguna manera minimizar todos los efectos" que puedan derivarse de esta alerta, y se está preparando todo el operativo para el caso de que haya que realizar algún desalojo. En este caso, estaría preparado el Polideportivo Vega-Veguita con Cruz Roja, que podría montar camas, además de la Casa de Cáritas en El Portal.

"Lo que pretendemos con esta reunión informativa que vamos a tener con delegados de barriadas rurales y de Alcaldía es que los vecinos sean conscientes de la situación en la que nos encontramos, de tal manera que puedan ir tomando decisiones en relación con sus propias vidas", ha señalado la alcaldesa de Jerez, quien ha pedido a estos vecinos que "vayan protegiendo a los animales" y "vayan tomando medidas en los domicilios de cara a prevenir cualquier circunstancia que pueda ocurrir".

Así, ha trasladado que su preocupación es que la previsión de agua "por ahora", a lo largo de la semana, es "intensa" y que se llegue a esos cinco metros "hoy a media mañana" e incluso que "el río siga creciendo" a cotas más altas. "¿Nuestra obligación cuál es? Pues, sin ser alarmistas, ponernos también en el escenario más complejo, porque si no te pones en el más complejo y luego ocurre, puede ocurrir alguna desgracia", ha indicado, añadiendo que "es nuestra obligación tratar de evitar".

"¿Que luego no ocurre? Estupendo. Pero si ocurre, evidentemente que se minimicen los daños y que no haya en ningún caso daño a las personas, que eso también es importante", ha continuado.

Aunque en estos momentos no llueve sobre Jerez, la alcaldesa ha aclarado que esta alerta en el río no depende solo de esto sino "de lo que llueva aguas arriba" y de la pleamar y bajamar. "Depende de cómo estén descargados los distintos arroyos, que son tres que confluyen en el río Guadalete. Por lo tanto, no depende solamente de lo que llueva en Jerez, que podemos ver ahora mismo un momento de sol, pero puede ser que esté lloviendo en otra zona y el agua nos caiga", ha advertido.

En estos momentos se mira de reojo al Guadalete, que por el momento está controlado aunque a la espera de cómo se siga desarrollando la jornada. Teniendo en cuenta esto, desde el Ayuntamiento se está tratando de "ir de la mano" de los vecinos para "no precipitar ninguna decisión, pero sí para tener en cuenta que estén preparados para que en un momento determinado haya que actuar o ellos puedan actuar también".

HASTA 60 INCIDENCIAS POR LLUVIAS EL FIN DE SEMANA

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecop) físico en la Jefatura de la Policía Local, ha registrado durante el fin de semana en torno a 60 incidencias derivadas de las lluvias intensas caídas, aunque no se han registrado heridos ni daños de consideración y la mayoría han sido por caídas de ramas o de árboles en la vía pública.

Así, Policía Local y Servicios Públicos registraron el sábado y domingo 50 incidencias, 38 el sábado y 22 del domingo. El sábado se produjeron, entre las más destacadas, desprendimientos de fachadas en un antiguo casco de bodega que provocó daños en tres turismos aparcados, caídas de ramas y árboles en varias calles, obstaculizando el trádico, y la eliminación de la bolsa de agua registrada en Cuatro Caminos por el atasco de un imbornal.

Además, se tuvo que retirar contenedores desplazados que obstaculizaban el tráfico en la avenida Tomás García Figueras y hubo daños en el vallado perimetral del Campus Universitario de Jerez por el desprendimiento de una palmera, así como el desprendimiento de planchas metálicas en la Ciudad del Transporte.

En cuanto a las incidencias registradas desde las 7,00 horas del domingo a las 7,00 horas del lunes, éstas suman 22 y destacan los cortes de tráfico de la carretera 3110 por acumulación de barro a la altura del puente de Torrecera Baja, la caída de ventanales en la Urbanización Pozoalbero y daños en el vallado de la misma, y desprendimiento de cascotes de un balcón situado en la céntrica plaza de la Yerba.

En relación a las restricciones de tráfico temporales provocadas por estas condiciones meteorológicas adversas, están cortadas varias carreteras este lunes, como la CA-5101 (Arcos-Gibalbín) por inundación de la carretera, circulándose como alternativa por la CA5100 y CA4102.

También hay cortes en la CA-4102 (Torremelgarejo-Gilbalbín) por mal estado del asfalto; la CA-3104 (Guadalcacín-La Inmaculada) por inundaciones en el kilómetro 7; en la CA-3110 (La Ina-A2003), cortada por inundación; en la CA-4107 (Torrecera-Paterna), cortada por la subida del arroyo de la Sauceda en el km 3,2.

En cuanto a las carreteras transitables en las que hay que extremar la precaución están la CA-4103 (Estella-Circuito de Jerez)en el kilómetro 0 por desbordamiento del río, ya que el agua ha pasado por encima de la carretera, cruzando la misma. Esto ha producido dados estructurales, llegando a perderse parte del aglomerado de la carretera. Una vez que el agua ha bajado, la carretera se puede transitar con máxima precaución.

También hay problemas en la A-382ª (Acceso a la A382 en el km 7 en sentido Antequera), donde hay barro en el carril de aceleración y se debe circular con precaución.