Jerez (Cádiz) se prepara para defender el 10 de marzo su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el encuentro del Consejo Rector de 'Jerez2031' para abordar últimos pasos de la presentación de la candidatura a capital cultural europea. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Consejo Rector de 'Jerez2031' ha celebrado este martes 3 de marzo una sesión de trabajo para abordar los preparativos de la defensa de la candidatura de Capital Europea de la Cultura 2031, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo en el Ministerio de Cultura en Madrid.

Un equipo de diez personas, encabezado por la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, e integrado por gestores y profesionales de la cultura de distintas edades y procedentes de toda la provincia de Cádiz, será el encargado de defender la candidatura ante un jurado internacional, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La reunión ha incluido además un desayuno informativo con medios de comunicación para trasladar los detalles del proceso y agradecer su labor en la visibilidad y el conocimiento del proyecto jerezano.

A falta de solo una semana para la defensa, el Consejo Rector ha abordado los últimos preparativos del acto, que será protagonizado por un equipo liderado por la alcaldesa como máxima representante de la institución impulsora del proyecto: el Ayuntamiento de Jerez. La agenda ha permitido analizar los detalles del proceso y reforzar el mensaje de una candidatura de carácter provincial y vocación europea.

De este modo, María José García-Pelayo, el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez, han analizado junto a la Oficina Técnica de la candidatura las claves del acto de presentación, en el que se deberá exponer el relato y las prioridades estratégicas de un proyecto que, como se ha señalado, "apuesta por la cultura como motor de transformación, como plataforma de colaboración, participación y cocreación y como eje para la construcción de un proyecto europeo basado en los principios de inclusión, diversidad, igualdad de oportunidades y sostenibilidad".

La alcaldesa ha subrayado "la gran ilusión y responsabilidad ante este reto", destacando especialmente la participación del equipo que acude a esta cita "convencido de presentar una candidatura muy completa, ajustada estrictamente a las bases de la convocatoria, fruto de un trabajo previo de gran intensidad y profesionalidad".

García-Pelayo ha reiterado que uno de los pilares fundamentales del proyecto es que "recoge el sentir de la gente de la cultura y de todas las personas que han participado en su elaboración a través de las ágoras", y que las propuestas surgidas de este proceso se han integrado como "proyectos fundamentales" de la candidatura, definiéndose como "un proceso diseñado de abajo a arriba y con una participación plena".

Además, ha puesto en valor el alcance territorial de la candidatura, destacando el trabajo conjunto con agentes locales y con ayuntamientos de la provincia gaditana, que han aportado sus propias iniciativas. Al hilo, ha incidido en la dimensión europea e internacional de la propuesta gaditana, poniendo como ejemplo el reciente hermanamiento con la ciudad de Victoria, en Malta.

PROYECTO DE PROVINCIA

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz ha destacado la candidatura como "un verdadero proyecto de provincia", fruto del trabajo de técnicos, profesionales y ciudadanía, y que nace "con un espíritu ganador" para posicionar al territorio como foco de atención internacional en 2031.

Asimismo, ha destacado que la cultura "es una de las herramientas que más puertas abre y una oportunidad para mostrar el potencial de una provincia que actúa como puente de continentes", reiterando el compromiso institucional y el refuerzo económico y técnico de la Diputación.

Ante la inminente defensa de la candidatura, el rector de la Universidad de Cádiz ha destacado "la ilusión" del equipo como el principal motor para afrontar esta etapa "con las máximas garantías de éxito", señalando que este "entusiasmo" se combina con "un nervio positivo y necesario para presentar lo mejor que la provincia puede ofrecer".

El rector de la UCA ha resaltado "la calidad técnica del equipo, el rigor y el esfuerzo volcado en el proceso", reafirmando el compromiso de la universidad con el futuro cultural de la provincia.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez ha hecho hincapié en "el intenso trabajo técnico realizado" en la elaboración del libro de candidatura y "la solidez" del proyecto, destacando la estrecha colaboración entre instituciones y entidades públicas y privadas, así como la participación de más de un centenar de organizaciones.

Durante el acto de defensa de la candidatura, el equipo deberá subrayar "la plena sintonía" del programa cultural con la Europa de los valores, su dimensión internacional con socios en los cinco continentes y su capacidad para favorecer la capacitación de los sectores culturales, educativos y patrimoniales de la provincia.

Asimismo, se destacará el alcance de los más de 30 proyectos culturales incluidos en el bid book, la capacidad organizativa de Jerez para grandes eventos internacionales, la hoja de ruta y la gobernanza activada con la creación del Consejo Rector y la Oficina Técnica, el valor de la participación ciudadana, la proyección del legado más allá de 2031 y la garantía de una financiación estable por parte de todas las instituciones implicadas.