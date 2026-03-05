Jerez (Cádiz) propone trabajar en proyectos que vinculen su Festival de flamenco y el Festival del Cante de las Minas

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una recepción institucional al alcalde de La Unión (Murcia) y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Gabriel Zapata. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha ofrecido una recepción institucional este jueves al alcalde de La Unión (Murcia) y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Gabriel Zapata, a quien le ha planteado el trabajar en proyectos que vinculen el Festival de Jerez con el que se celebra en Murcia.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Jerez, Joaquín Gabriel Zapata ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad en el despacho de la alcaldesa, quien ha recibido los representantes políticos de La Unión.

García-Pelayo ha destacado que esa firma "simboliza de alguna manera el hermanamiento, el cariño y la cercanía", para adelantar que ambas ciudades sentarán las bases para un futuro hermanamiento, al exponer que son ciudades "geográficamente muy distantes" pero tierras "muy próximas" al estar unidas por su "sentimiento de cariño mutuo y por un interés cultural en torno al flamenco".

De igual manera, ha subrayado que esta visita no debe quedarse en un gesto protocolario, sino que debe evolucionar hacia "una alianza estratégica". "Es un honor para la ciudad tener la oportunidad de hermanarnos como ciudades flamencas como ciudades que compartimos festivales tan importantes. Nosotros al baile, vosotros al cante, pero sobre todo hermanarnos con vistas a trabajar en proyectos comunes que mejoren nuestro territorio", ha afirmado.

La alcaldesa jerezana también ha resaltado que los dos municipios comparten "una raíz cultural profunda y un motor económico común" como es el flamenco, entendiendo este patrimonio inmaterial de la humanidad como "tradición y desarrollo económico", y reconociendo el prestigio del Festival de Cante de las Minas y la capacidad del Festival de Jerez para seguir evolucionando y creciendo.

"Sois uno de los festivales más importantes del mundo y nosotros somos listos y copiamos lo bueno que se hace en otros territorios, por lo que el aprendizaje mutuo siempre nos mejora", ha manifestado García-Pelayo.

En este sentido, uno de los proyectos puestos sobre la mesa es la creación de un espectáculo conjunto que reúna a los tres artistas jerezanos recientemente premiados en La Unión: la bailaora Salomé Ramírez (Premio Desplante), el guitarrista Antonio Rey (Bordón Minero) y el cantaor David Lagos (Lámpara Minera).

Por su parte, el alcalde de La Unión ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez por esta bienvenida y ha comentado el honor que supone estar "en la cuna del flamenco", además de corresponder a ese ofrecimiento de hermanamiento porque "esa labor de unión entre Jerez y La Unión debe continuar porque nos engrandece a ambas partes".

Al mismo tiempo, Joaquín Gabriel Zapata ha señalado que su administración también busca aprender del modelo jerezano. "Me voy maravillado de la ciudad y de su festival. Hemos venido, sobre todo, a aprender y a disfrutar, y confío en que este encuentro sea el primer hito de un camino que deba llevarnos a dos tierras hermanadas por el flamenco, a estar también hermanadas en lo institucional y en lo festivalero", ha comentado.

La alcaldesa ha recibido como recuerdo de esta visita oficial una serigrafía numerada del cartel de la pasada edición del Festival de La Unión, obra del pintor y escultor Antonio López, mientras que García-Pelayo ha entregado a su homólogo una réplica de un friso que representa la sillería del Monasterio de La Cartuja, realizada en el Museo Arqueológico Municipal.