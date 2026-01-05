Jerez (Cádiz) ratifica un convenio para garantizar el éxito de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026

Archivo - Jerez presenta su candidatura para ser Capital Española de la Gastronomía en 2026 - MANU LOPEZ IGLESIAS / AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha ratificado este lunes 5 de enero el convenio de colaboración para el desarrollo de la distinción como Capital Española de la Gastronomía 2026, que se va a suscribir entre el Consistorio, Capital Gastronómica de España SL y la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que fue aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado 29 de diciembre.

Como ha informado el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, el presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración mutua y una alianza estratégica para garantizar el éxito del proyecto, y definir los compromisos de cada entidad durante la vigencia de esta Capitalidad, en el periodo comprendido entre la fecha de su firma y el 31 de diciembre de 2026.

"Ya somos Capital, pero el evento se iniciará oficialmente el próximo 22 de enero en Fitur (Madrid), con la toma de relevo de esta distinción por parte de la ciudad de Alicante", ha explicado la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Entre otros compromisos, el convenio contempla el diseño y uso de la marca y logotipos relacionados con la Capitalidad, la ejecución del programa de actividades previstas y la creación de una comisión de seguimiento que supervise las actuaciones vinculadas a esta distinción, además de medidas de promoción y difusión y de patrocinios que se desarrollen bajo esta marca.

Este proyecto está impulsado por asociaciones de hostelería y comerciantes y se lleva a cabo de la mano de este sector al objeto de promocionar Jerez, la provincia y Andalucía.

El teniente de alcaldesa ha indicado que se han mantenido "muchas reuniones" con colectivos para planificar el dossier de Candidatura, que se presentó en Madrid en agosto y "nos hizo merecedores de esta distinción que se viene trabajando con el sector desde hace dos años". Además, ha subrayado que "en sólo una semana" la noticia de la designación de Jerez "tuvo una equivalencia del valor publicitario de 2,8 millones de euros".

Como ha recordado Antonio Real, Jerez recibió este título el pasado 17 de octubre de 2025 por parte del Jurado de la Capital Española de la Gastronomía, y en el Pleno de diciembre fue aprobada por unanimidad la solicitud al Gobierno de España de la declaración de esta declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público con el fin de dar "un mayor impulso, visibilidad y relevancia" a las actuaciones programadas y garantizar la viabilidad del programa de actividades previsto, facilitando la colaboración público-privada y reforzando la proyección exterior de la ciudad.

En relación a las críticas del PSOE sobre el canon aportado por el Ayuntamiento, la alcaldesa ha lamentado que a este partido "le moleste todo lo bueno que le ocurre a la ciudad", algo que en su opinión "demuestra que hacen una oposición sin estrategia ninguna".

En este sentido, ha recordado que el PSOE aprobó esta solicitud en el Pleno e incluso el presupuesto, y que "ahora que lo hemos conseguido, critican esta candidatura y la desprecian". "No ningunean al Gobierno, sino a toda la hostelería de Jerez", ha advertido García-Pelayo.

Igualmente, ha asegurado esta capitalidad "no se otorga al mejor postor, no es una subasta" sino que "se otorga al mejor proyecto", recordando que este año había otras aspirantes como Antequera (Málaga) y que "cualquier ciudad hubiera tenido que aportar el mismo canon". Así, ha expuesto que es "la misma fórmula que se utiliza para otros eventos", como es el caso de Dorna y la celebración del Gran Premio de MotoGP.