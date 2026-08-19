Jerez (Cádiz) realiza "patrullajes aéreos" con drones para prevenir incendios en su zona rural

Una agente de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) manejando un dron para el control de incendios en la zona rural. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) está realizando el denominado "patrullaje aéreo" con el uso de drones en parques y otros puntos de la zona rural para controlar y hacer seguimiento en distintos emplazamientos como parte de la campaña de prevención de incendios forestales.

En concreto, el Ayuntamiento de Jerez ha detallado en una nota que estos controles se están llevando a cabo en los merenderos de los parques de La Suara, Las Aguilillas y Santa Teresa, en el parque del puente de La Barca de la Florida, en la zona de Montecastillo, en la carretera de Estella y entorno del Circuito de Jerez-Ángel Nieto y en Las Tablas, entre otros puntos del ámbito rural.

También en el casco urbano se está prestando especial atención en zonas como la Laguna de Torrox, el parque de Vallesequillo y su entorno.

La medida se está adoptando debido al alto riesgo de producción de incendios, y en relación al decreto de la Fiscalía Provincial de la Sección de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en relación a la campaña de prevención de incendios forestales.

El teniente de alcaldesa de Seguridad en Jerez, José Ignacio Martínez, ha subrayado "el alto nivel de exigencia" de seguridad que hay en la ciudad durante el año, haciendo hincapié en el verano, donde la prevención de incendios es "una de las prioridades".

Tal y como ha defendido, "el hecho de apostar desde el gobierno municipal por tener una unidad de drones, que fueron de gran utilidad con motivo de la crecida del río en este pasado invierno, facilita esta labor preventiva de detección de posibles riesgos para aplicar medidas", además de beneficiar a una actuación "más inmediata y coordinada posible" con Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, y desde la propia Policía Local en caso de que haya un incendio.

En este sentido, Martínez ha recordado "la importante labor" que está realizando también en esta línea la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, que cuenta con un grupo de pronto-auxilio de intervención inmediata y urgente, y que ya ha tenido distintas actuaciones, sobre todo en el ámbito de apoyo a las unidades de Bomberos.

Respecto a la zona rural, a través de las imágenes que facilita el dron, se puede tener constancia de la situación en tiempo real de zonas de posibles acampadas, refugios, aulas de naturaleza (Rancho Cortesano), zonas de alta densidad arbórea y zonas de barbacoas, ermitas rurales, perímetro de líneas eléctricas y cualquier otro punto que pueda constituir foco de riesgo de la producción de incendios forestales por la propagación a zonas arbóreas, a arbustos y a cultivos herbáceos.

Además, la Policía Local está controlando a través de la unidad de drones los vertederos municipales autorizados o de aquellos no autorizados que se hayan formado "de forma espontánea e incívica por particulares". También se está realizando el control y vigilancia de las posibles quemas de rastrojos.

De todas las actuaciones de la unidad de drones se realizan informes diarios de las zonas controladas y de los posibles riesgos potenciales en fincas privadas colindantes, que puedan afectar a las zonas citadas, de forma que la Policía Local puede requerir a los propietarios de estas fincas a aplicar las medidas necesarias para evitar tales riesgos.