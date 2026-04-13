Jerez (Cádiz) recibe un Premio a la Excelencia de la Administración Local por la creación del Clúster Nexur

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez, recibiendo el Premios a la Excelencia de la Administración Local en Andalucía por la creación de Nexur - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha sido premiado en la primera edición de los Premios a la Excelencia de la Administración Local en Andalucía, en la modalidad de Asociacionismo y Colaboración público-privada, por la creación del Clúster Tecnológico Nexur.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que el teniente de alcaldesa de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha asistido al evento, celebrado en Córdoba, junto a José María Martín Mateos, presidente de Nexur, y otros miembros y directivos del mismo.

José Ignacio Martínez ha agradecido este reconocimiento que se hace a Jerez en la modalidad de colaboración público-privada así como al asociacionismo, valorando con ello "las buenas prácticas" para la creación del Clúster Nexur, que es "un ejemplo a replicar en otras administraciones locales y que pone en valor el trabajo de empresas, trabajadores autónomos y las administraciones para potenciar la economía digital de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que esta sinergia de colaboración público-privada que se ha reconocido en los premios "evidencia la importancia de aprovechar el impulso y el efecto-tractor del Ayuntamiento", además de "la generación del talento y del conocimiento de la Universidad de Cádiz y otras instituciones educativas y de investigación y el impulso de las empresas que crean el empleo tecnológico y de calidad".

Martínez ha recordado que llevan "poco más de un año y medio" y que este clúster ya cuenta con "casi 50 empresas", después de que arrancase "con 14", y ha explicado que Nexur tuvo su origen como iniciativa que "parecía local pero se ha convertido en un proyecto tractor de fuera de España", con la incorporación de compañías internacionales, como Phoeniqs, empresa suiza.

Ahora, ha continuado, "el Clúster Nexur no tiene techo y viene a buscar desde el minuto uno la creación, atracción y retención del talento de alto nivel tecnológico, y la creación de empleo a través de la economía digital".

Por último, el responsable municipal ha subrayado el trabajo que están realizando los miembros del Clúster Tecnológico Nexur, la asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz, Santelmo Bussines School, la Cámara de Comercio de Jerez, Confederación de Empresarios, la Universidad de Cádiz, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, quienes trabajan conjuntamente en este proyecto.