Jerez (Cádiz) refuerza "a pie de calle" una campaña de concienciación del trato de mascotas en la vía pública

La delegada de Protección Animal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Carmen Pina, visitando un barrio para reforzar la campaña de concienciación del trato de mascotas en la vía pública. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de Protección Animal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Carmen Pina, está desarrollando una agenda de visitas por los distintos barrios con el objetivo de "reforzar a pie de calle la campaña de concienciación sobre la responsabilidad en la tenencia y el trato de las mascotas en la vía pública".

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en una nota, esta iniciativa está coordinada de forma conjunta por la delegación de Protección Animal, la Policía Local y el área de Medio Ambiente. Así, la campaña incide de forma "directa" en la necesidad y la obligación que tienen los propietarios de recoger las heces de sus perros. Asimismo, la campaña insiste en la obligatoriedad de verter agua mezclada con un producto desinfectante o gel en el lugar donde los animales realizan sus micciones, evitando así los malos olores y el deterioro del mobiliario urbano.

En concreto, hasta la fecha, la delegada ha mantenido encuentros informativos en las zonas de Olivar de Rivero, La Albarizuela, San José Obrero y en la plaza José María de Lara. En estas citas, además de atender las demandas vecinales relacionadas con el resto de sus competencias, Pina ha hecho hincapié en "la necesidad de que los propietario colaboren activamente para que esta campaña sea un éxito colectivo que repercuta directamente en la limpieza de las calles y plazas de Jerez y de los espacios públicos, en general".

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, la delegada está repartiendo botellas de plástico a los propietarios de mascotas con la finalidad de rellenarlos con agua y gel desinfectante para limpiar la orina de los perros "al instante". Así, la delegada ha recordado que el incumplimiento de la ordenanza municipal y las conductas incívicas pueden acarrear sanciones económicas que ascienden hasta los 500 euros. Pina ha subrayado que "recoger los excrementos y limpiar las micciones es un gesto básico de buena convivencia y respeto, así como responsabilidad de los propietarios".

Finalmente, la delegada ha agradecido la implicación de la Policía Local y de los agentes de vigilancia medioambiental en el desarrollo de los controles y labores informativas. De igual modo, ha puesto en valor el compromiso de las distintas asociaciones de vecinos que están cooperando en cada visita, destacando que "mantener las calles limpias es una de las demandas más importantes, y ahora especialmente que entramos en la temporada veraniega es muy importante la colaboración de los propietarios de perros para mantener limpios los espacios públicos", ha concluido.