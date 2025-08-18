Jerez (Cádiz) reivindica el potencial de sus Fiestas de la Vendimia para ser referente cultural en España

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, presenta las Fiestas de la Vendimia 2025 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado junto al presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, César Saldaña, las Fiestas de la Vendimia 2025, un ciclo que se desarrollará del 30 de agosto al 14 de septiembre con la vocación de convertir el otoño jerezano en referente nacional a nivel cultural.

Según una nota del Ayuntamiento, la alcaldesa ha apuntado que el programa de actividades contempla en torno a 30 eventos y "94 oportunidades de disfrutar a gusto de cualquiera, mayores, familias, jóvenes y niños".

La regidora ha recordado el origen histórico de las Fiestas de la Vendimia, que se crearon como consecuencia de "un privilegio" que ofreció Alfonso X a la ciudad, y que en este año 2025 se consolidan como un ciclo cultural que "crece en novedades y atractivos que suman la visibilización de nuestras raíces y señas de identidad con el espíritu de una ciudad que mira al futuro asumiendo nuevos retos y desafíos".

Tras enumerar los diversos eventos que acoge cada año la ciudad durante los meses de verano, María José García-Pelayo ha expuesto que hay por delante "un otoño cultural y turístico muy potente que va a convertir a Jerez en referencia a nivel de Andalucía y España", con actos como la Feria del Libro, el Festival Cine con Acento, las zambombas y el 40 aniversario del Circuito.

Antes, del 30 de agosto al 14 de septiembre la ciudad "celebramos lo que somos y nuestras raíces", ha dicho la alcaldesa sobre unas fiestas que se enmarcan en un programa cultural y gastronómico, a la par que ha recordado que en septiembre presentarán la candidatura a la Capitalidad Gastronómica en 2026.

Las Fiestas de la Vendimia 2025 contarán con un evento musical novedoso, 'Versión en rama', que se celebrará en cuatro fechas en la Plaza Belén, un espacio que acogerá también un espectáculo de Rosario Montoya Lazo 'La Reina Gitana' .

García-Pelayo ha adelantado que la Pisa de la Uva se celebrará el 2 de septiembre en el Reducto de la Catedral, en un acto en el que se contará con el acompañamiento musical de la banda municipal de música, y con 'El Mijita' y Pepe del Morao.

La regidora ha agradecido al Consejo Regulador del Vino y a Fedejerez su aportación para implicar a las bodegas de Jerez con una oferta de rutas guiadas, catas, y visitas, en un año en el que tendrá "especial relieve" dentro de la programación el hermanamiento con la ciudad riojana de Haro, "un hermanamiento del que se comenzó a hablar en los años 90, y que por fin vamos a hacer realidad", ha aserverado.

"Fuimos las dos primeras ciudades de España en tener luz eléctrica. Jerez en 1890 gracias a la iniciativa privada y sobre todo al sector bodeguero, que actuó como impulsor. Tuvimos las primeras 22 farolas con luz eléctrica, y desde ahí Jerez se convirtió en una ciudad potente desde el punto de vista industrial, porque era una ciudad moderna en sus infraestructuras, que había conseguido antes tener el primer ferrocarril, y ahí dimos una lección de valentía al mundo", ha explicado la alcaldesa.

Además, ha animado a toda la ciudadanía a "disfrutar plenamente" de las Fiestas de la Vendimia, reiterando que esta programación está abierta a todos los visitantes, pero que "los primeros que queremos que las disfruten son los jerezanos y jerezanas".

"Tenemos que proteger nuestras fiestas, tenemos que defenderlas, y demostrar este otoño al mundo que defendemos lo nuestro, solo si lo disfrutamos nosotros vamos a demostrar que la felicidad es contagiosa y vamos a lograr que vengan otras personas del mundo a disfrutar de Jerez", ha sostenido García-Pelayo.

Para finalizar, ha felicitado al Consejo Regulador y Fedejerez por el consenso alcanzado para crear la Denominación de Origen de los nuevos blancos tranquilos del Marco de Jerez, señalando que "todo lo que beneficia a nuestros vinos, beneficia a Jerez".

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, ha asegurado que serán "unas fiestas memorables", apuntando que todos los eventos que ofrece esta institución en el programa son abiertos a todos los públicos, con vocación de "seguir generando conocimiento, información y pasión por nuestros vinos entre la población".

En su opinión, "las Fiestas de la vendimia son siempre una magnífica oportunidad de dar a conocer que el vino de Jerez atraviesa absolutamente todo lo que somos".

De la programación ha destacado que volverá a contar con las Catas Magistrales con siete bodegas, así como el ciclo 'De copa en copa', donde habrá un "esfuerzo" por agilizar los accesos, y como primicia ha informado de que este año la Catedra del Vino estará a cargo de "un jerezano universal" como es Manuel Alejandro.

La programación de las Fiestas de la Vendimia 2025 volverá a incluir actividades musicales consolidadas como el Festival Rocking Sherry, que alcanza ya su quinta edición y que ofrecerá conciertos de rock'n roll en plazas del centro de la ciudad, entre ellos el de Los Sirex.

El público infantil disfrutará de actividades que ilustran y dan a conocer los oficios propiamente bodegueros y de ciclos como el Festival La Magia del Jerez, que abre una manera distinta de acercarse al mundo del vino y a este marco a través del ilusionismo.

La programación mantiene actividades como las rutas guiadas 'Jerez, vino y patrimonio histórico', y otras de nueva creación como el I Certamen de pintura 'Ciudad de Jerez', que nace con el objetivo de impulsar la creación artística contemporánea y fomentar el talento en el ámbito de las artes plásticas.

Además, se llevarán a cabo actividades consolidadas como los Brandy de Jerez Mixing days, De copa en copa, el concurso de venencia infantil, la mencionada Cátedra del Vino y visitas al Consejo Regulador.

El Ayuntamiento colabora también con la Sociedad Jerezana del Vino en la puesta en marcha de actividades que se encuentran arraigadas, como el VII Desafío de cata a ciegas, el 'Entre vinos. Tintos y blancos' y oficios bodegueros.

En este contexto también tendrá lugar el XX Homenaje a William Shakespeare, que se llevará a cabo en colaboración con el Cine Club Popular de Jerez.

También se han programado visitas guiadas a tonelerías de Jerez, para grupos limitados y previa reserva. En concreto, la Tonelería Páez Lobato y Tonelería HUDO (Huberto Domecq) permitirán comprobar el grado de tecnificación que ha conseguido esta actividad industrial de la ciudad.

Por su parte, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre tiene programada una gala benéfica en el marco de estas festividades y la asocición de comerciantes Acoje llevará a cabo diversas actividades como el talleres de vendimia infantil consistente en talleres de venencia, pisa, y cata de mosto 0'0.

El Club del Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz llevará a cabo el V Concurso de pintura así como el V Concurso de micro relatos.

El Ayuntamiento ha indicado además que la iniciativa privada ofrece actividades y contenidos de tipo enogastronómico, turístico o cultural que se incluyen como parte del programa de las Fiestas de la Vendimia, completando de este modo un abanico de propuestas "de gran calidad y variedad".