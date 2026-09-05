Jerez (Cádiz) rinde homenaje a Williams Shakespeare en un tradicional acto en el parque González Hontoria

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, del Ayuntemiento de Jerez (Cádiz) han participado en el acto homenaje a Williams Shakespeare en el parque González Hontoria. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha rendido este sábado el tradicional homenaje a Williams Shakespeare por su contribución impagable a la proyección de los vinos de Jerez a través de las menciones que hace de ellos en sus obras.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, han participado en el acto junto representantes de instituciones, bodegas y entidades culturales, que ha tenido lugar ante el monumento dedicado al escritor británico, ubicado en el Parque González Hontoria.

Se ha tratado de un acto cultural, literario, enmarcado en la programación de la presente edición de las Fiestas de la Vendimia y que también tienen un carácter en el que se ha rememorado la pasión de Williams Shakespeare por los caldos de Jerez, que plasmó en unas cuarenta citas a lo largo de su producción literaria.

El delegado de Cultura ha señalado que "volvemos a recordar a William Shakespeare, el escritor inglés más universal, y lo hacemos no solo como el genio de las letras que transformó el teatro y la poesía, sino como el primer gran embajador internacional de los vinos de Jerez". "Hace más de cuatro siglos, Shakespeare no solo saboreó la vida; saboreó Jerez", ha añadido.

Además, ha destacado que a lo largo de su producción literaria, dedicó más de cuarenta citas al sherris-sack, repartidas en ocho de sus creaciones más inmortales.

"No era una simple mención al pasar; era el reflejo de una devoción real, de un gusto compartido con la corte de su época, que veía en nuestro vino una fuente de ingenio, calor y alegría", ha puesto en valor Zurita.

También ha explicado que, a través de personajes Shakespeare "describió las virtudes de nuestros caldos". A su juicio, elevó el vino de Jerez a la categoría de refugio del espíritu y motor del intelecto. Al hacerlo, "firmó una contribución impagable para la proyección internacional de nuestra ciudad", ha descrito.

En 2012, el Ayuntamiento de Jerez, a propuesta del presidente del Cine-Club Popular, José Luis Jiménez, rotuló una calle con el nombre de William Shakespeare, reforzando así la relación histórica entre el dramaturgo y los vinos que inmortalizó en su obra.

Jerez ha señalado que a William Shakespeare (1564 -1616) se le considera el escritor más importante en lengua inglesa, uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica: Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura.

La fama de otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri, o de novelistas tales como Leo Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca.