'Jerez Educa' acercará el turismo a 530 alumnos con la visita al Hotel Ibis en su 20º aniversario

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Nela García, en la visita al hotel. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La programación municipal 'Jerez Educa' acercará el sector turístico a 530 alumnos a través de la iniciativa del 'Hotel Ibis', que permitirá al alumnado conocer de primera mano el funcionamiento interno del Hotel Ibis Jerez, un establecimiento que este año celebra su 20º aniversario como colaborador activo de este programa educativo.

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Nela García, ha participado en una nueva sesión de la actividad 'Un hotel por dentro', integrada en la Oferta Educativa Municipal. En esta ocasión, la visita contó con la participación de un grupo de alumnos de 4º de ESO del IES Padre Luis Coloma, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Durante la visita, la delegada ha destacado la relevancia de acercar el mundo laboral a las aulas a través de experiencias prácticas, señalando que desde el Consistorio quieren que "nuestro alumnado entienda que Jerez es una ciudad que vive de su hospitalidad y de su patrimonio". "Con esta iniciativa de 'Jerez Educa', no solo transmitimos teoría, sino que les brindamos herramientas útiles y reales para su futuro profesional en un sector estratégico como es el turístico", ha apostillado.

La colaboración entre el Ayuntamiento y este establecimiento hotelero cumple dos décadas, motivo por el que García ha querido subrayar el valor de esta vinculación que "es un orgullo contar con empresas tan comprometidas como el Hotel Ibis, que tras 20 años sigue abriendo sus puertas para formar a las nuevas generaciones". "Esta actividad es el ejemplo perfecto de una enseñanza práctica, aquí los jóvenes aprenden que detrás de una habitación de hotel hay gestión ambiental, dominio de idiomas y una logística que sostiene nuestra economía local", ha señalado.

Esta actividad no solo se centra en la gestión hotelera, sino que pone un especial énfasis en la sostenibilidad. El alumnado ha podido conocer el programa 'Grape We Care' y la certificación 'GreenKey' del hotel, aprendiendo sobre reciclaje de residuos, eficiencia energética y el compromiso con la Agenda 2030. Además, se ha destacado la importancia de los idiomas, ya que las visitas pueden realizarse en inglés y francés.

El programa 'Un hotel por dentro' goza de una excelente acogida en la comunidad educativa jerezana. En el presente curso, 16 centros educativos han solicitado participar, con un total de 25 grupos que incluyen niveles de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Formación Profesional Básica y Educación Permanente.

Con iniciativas como esta, la Delegación Municipal de Educación refuerza su compromiso con una formación práctica, que conecta el talento joven con sectores estratégicos de la ciudad, como el turismo, la enología y la gastronomía.