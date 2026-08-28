Jerez y el flamenco llora la muerte a los 74 años el cantaor Enrique Soto 'Sordera'

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha lamentado la muerte este pasado jueves a los 74 años de edad del cantaor flamenco Enrique Soto 'Sordera', hijo mayor del patriarca de esta dinastía jerezana, Manuel Sordera, asegurando que "Jerez llora la pérdida" del artista.

"Tu compás y tu memoria vivirán siempre en Jerez", ha escrito la alcaldesa en un mensaje en la red social X, consultada por Europa Press, en la que ha enviado "todo mi cariño y el abrazo más fuerte de la ciudad a su familia, amigos y a toda la gran familia del flamenco".

García-Pelayo ha reconocido que Enrique Soto era uno de los principales representantes de una histórica dinastía flamenca, nacido en pleno barrio de Santiago hace 74 años.

"Se nos ha ido uno de los más grandes cantaores, una figura legendaria y representante de una de las familias más importantes del flamenco de nuestra ciudad, que desarrollo una extensa carrera, sabiendo mantener lo más puro del arte de nuestra tierra", ha expresado, recordando que el año pasado la Cátedra de Flamencología de Jerez reconocía al artista con la Copa Jerez de Cante por su labor de mantenimiento y conservación de los estilos más clásicos y ortodoxos del cante flamenco.

Enrique Soto 'Sordera' nació hace 74 años en el barrio de Santiago, siendo el hijo mayor del cantaor Manuel Soto Monje y de Rafaela Barea. Su familia fue quien le transmitió la interpretación flamenca del cante y el compás, ha reseñado el Ayuntamiento de Jerez sobre el artista.

Inició su carrera en los principales tablaos madrileños de la época, compartiendo escenario con grandes estrellas como Merche Esmeralda y Chato de la Isla. A comienzos de los 80 alcanzó su consolidación y en 1983 ingresó en la compañía de Manuela Vargas, trabajando también con Cristina Hoyos, Antonio 'El Bailarín', Mario Maya y Eva Yerbabuena.

Soto 'Sordera' cimentó buena parte de su prestigio dentro de las compañías de danza. En los últimos años, llevó los cantes de Los Sordera junto a sus hermanos Vicente y José en el espectáculo 'La casa de los Sordera' por varios escenarios del país, y participó en alguna que otra peña de la ciudad y en la 54 Fiesta de la Bulería.

Destacó en tarantos, soleá por bulerías, bulerías, soleares, cantiñas, seguiriyas y martinetes. Su voz se caracterizó por un eco áspero, antiguo y profundamente jerezano, acompañado de sentido del compás, conocimiento de los distintos palos y capacidad para administrar la intensidad del cante en función del baile.