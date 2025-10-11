Jerez de la Frontera (Cádiz) conmemora el Día de la Hispanidad con la Feria Alma Hispana en la Alameda Vieja

Inauguración de la Feria Alma Hispana en Jerez de la Frontera (Cádiz), con la asistencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado este sábado la Feria Alma Hispana, evento con el que la ciudad conmemora el Día de la Hispanidad y que se celebrará hasta este domingo, 12 de octubre, en la Alameda Vieja.

En este evento, el Ayuntamiento se da la mano con entidades sociales y con Oxígeno Radio en una programación que "pone en valor la riqueza cultural que aportan a Jerez las diferentes comunidades hispanas que residen en la localidad", según han destacado desde el consistorio en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento explican que la celebración de la Feria Alma Hispana "se alinea" con los objetivos de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, "sumando el talento y compromiso de todas las personas que han elegido a nuestra ciudad para establecerse, aportando su trabajo, sus valores y sus señas de identidad al desarrollo social de la localidad".

María José García-Pelayo, acompañada por miembros del gobierno municipal, ha agradecido a todas las entidades participantes, y colectivos representantes de las comunidades hispanas que residen en la ciudad, su "contribución a hacer de Jerez una ciudad más rica y más diversa", destacando el potencial de la localidad como "referente en convivencia y en aprendizaje mutuo entre las culturas que residen en nuestros barrios".

En este primer día, la alcaldesa de Jerez ha felicitado públicamente a la venezolana María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, destacando de ella su "valentía y defensa a ultranza de la libertad y la democracia en su país, Venezuela, y su ejemplo para el resto del mundo".

La Feria Alma Hispana cuenta con 15 'stands' informativos, que permiten conocer a parte de los colectivos que están trabajando en la ciudad, "creando sinergias y fomentando diferentes servicios de asesoramiento en los que se implican activamente muchas personas de diferente procedencia geográfica, en actuaciones de apoyo mutuo, colaboración, enseñanza del castellano, voluntariado, en una gran red de solidaridad y participación social".

Estarán presentes en la zona de 'stands' entidades como la Asociación Somos Integración Asoin, Accem, Mandara, Iniciativa Educativa, Vitanova, Comedor El Salvador, Voluntarios por otro mundo, Afasode, Tharsis Betel y Arte y Danza.

El programa de actividades suma un variado programa musical con los sones tradicionales de diferentes países hispanos, agrupaciones folclóricas, salsa, vallenato, tango, actuaciones de Dj's, y una "invitación al baile y al disfrute del mejor ambiente".

La Feria Alma Hispana cuenta además con ocho 'food trucks' especializados en gastronomía hispana, entre ellas la peruana, mejicana, colombiana o brasileña.

El programa lúdico está dirigido "a todos los públicos y al disfrute en familia, desde la apuesta por el fomento de la convivencia, el conocimiento mutuo y la contribución al logro de una ciudad más igualitaria y comprometida con la integración social de las personas migrantes, mediante el refuerzo de medidas y actuaciones específicas con la participación de toda la sociedad".