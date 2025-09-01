Jerez inaugura la programación cultural del Ateneo con la exposición 'In Vino Veritas' en las Fiestas de la Vendimia

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado la programación cultural del Ateneo de Jerez con motivo de la nueva edición de las Fiestas de la Vendimia, acompañada por el presidente del Ateneo, Gustavo Cordero Bueso, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita. La apertura ha tenido lugar con la exposición fotográfica 'In Vino Veritas', que da el pistoletazo de salida a esta segunda edición de las fiestas organizadas por la entidad.

La muestra, obra del colectivo TerceroF --integrado por Rafael Sánchez, Francisco Rocha y Juan Martín Beardo--, reúne 30 fotografías inspiradas en obras de grandes maestros del arte como Velázquez, Cézanne, Munch, Dalí o Julio Romero de Torres. A través de una propuesta visual, los autores reinterpretan estos clásicos con el vino como hilo conductor.

La alcaldesa ha animado a los jerezanos y visitantes que disfruten de esta exposición y del resto de actividades del Ateneo. Además, ha destacado el papel de la entidad como "entidad aliada y esencial en el programación cultural de Jerez".

En este sentido, García-Pelayo ha subrayado la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Ateneo para "enriquecer la oferta cultural de la ciudad, en un momento clave para la candidatura de Jerez 2031 hacia el título de Capital Europea de la Cultura, agradeciendo a sus miembros su capacidad propositiva".

La programación cultural del Ateneo de Jerez se extenderá del 1 al 14 de septiembre y propone un variado conjunto de actividades como exposiciones, conferencias, recitales, debates, visitas a viñas y catas gastronómicas. Entre las actividades programadas, se encuentra el recital 'Las voces de Baco' de la Camerata del Ateneo en la Bodega San Ginés, así como la participación de expertos en el mundo del vino que aportarán su conocimiento a las fiestas.