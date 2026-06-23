Jerez y Marruecos buscan la colaboración de cara a impulsar futuros puentes empresariales

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, con la delegación desplazada a Tánger para impulsar puentes comerciales. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha liderado la delegación jerezana que han mantenido diferentes encuentros bilaterales con Marruecos en la ciudad de Tánger, donde se ha promovido la colaboración de cara a impulsar futuros puentes empresariales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, junto a la Cámara de Comercio de Jerez y a la Confederación de Empresarios de Cádiz, la alcaldesa ha mantenido un encuentro entre empresarios de Jerez y Marruecos en el que se ha buscado la apertura de los mercados y su internacionalización promoviendo el comercio activo y su introducción en el país norteafricano, la captación de clientes y la diversificación de destinos.

Durante el encuentro, en el que han participado más de una veintena de empresas marroquíes de diferentes sectores, se ha mantenido una mesa redonda en la que se han tratado las diferentes oportunidades de negocio e inversión entre ambos y un networking posterior para comenzar a trabajar de cara a futuras alianzas bilaterales.

Previamente, se han reunido con el presidente de la Cámara Regional de Artesanía, Ahmed Bakour, y el delegado regional de Artesanía del Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, Youssef Naouis, con el objetivo de alcanzar una cooperación en materia de promoción de la artesanía entre los dos territorios y diseñar e implementar de manera conjunta actividades ligadas con el sector artesanal.

La alcaldesa ha destacado que esta reunión ha servido para promover una alianza entre la artesanía jerezana y marroquí como motor económico, cultural y turístico de Jerez proponiendo la celebración de una feria de la artesanía de ida y vuelta, tanto en Jerez como en Tánger, que aspire a convertirse en un gran encuentro anual de los oficios artesanos, integrando tradición, cultura, innovación, turismo, gastronomía y cooperación internacional, reforzando el posicionamiento de Jerez y toda la provincia de Cádiz, en especial la zona de la Sierra, como una de los principales territorios artesanos de España.

Por su parte, Juan Núñez, secretario general y director gerente de la Cámara de Jerez ha asegurado que "este encuentro ha permitido a las empresas conocer de primera mano las oportunidades y aspectos clave para desarrollar relaciones comerciales entre Jerez y Tánger". Asimismo, ha señalado que la jornada ha favorecido la creación de una "valiosa red de contactos, impulsando nuevas oportunidades de colaboración y negocios y, reforzando una cooperación que la Cámara viene promoviendo desde hace años a través de sus misiones comerciales a Tánger".