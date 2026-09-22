'Jerez on Falla' acercará la obra del músico al gran público por el 150 aniversario de su nacimiento

El delegado de Cultura, Grandes Eventos y Patrimonio Histórico en Jerez ,Francisco Zurita, presenta los detalles del ciclo 'Jerez on Falla' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Los Museos de la Atalaya en Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá del 25 al 27 de septiembre el ciclo 'Jerez on Falla', una propuesta de Fundarte que celebra el 150 aniversario del músico gaditano, y que pretende acercar al gran público a través de conferencias e interpretaciones musicales.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos y Patrimonio Histórico en Jerez ,Francisco Zurita, ha presentado los detalles de este evento junto a María Jesús Durán, profesora de la Escuela de Música y Danza Belén Fernández, y Herminia Álvarez, presidenta del Coro del Teatro Villamarta, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Zurita ha destacado "la amplitud de miras" de este proyecto cultural puesto que combina la divulgación, la formación, la interpretación y la creación escénica.

Asimismo, ha resaltado "el esfuerzo y el reto mayúsculo" que supone para el alumnado de la Escuela de Música y Danza Belén Fernández y los miembros del Coro del Teatro Villamarta enfrentarse a la obra de Falla.

El delegado de Cultura ha recordado que la celebración del 150 aniversario del nacimiento del músico gaditano es uno de los ejes de la programación del Teatro Villamarta esta temporada, con la puesta en escena el 2 y 4 de octubre de 'El amor brujo' y 'La vida breve', una nueva producción del coliseo jerezano, y el recital titulado 'A Manuel de Falla: fuente de cantares', que protagonizará la soprano Berna Perles y el pianista Rubén Fernández Aguirre el 12 de noviembre.

A su juicio, es "una ambiciosa programación" y "un motivo de orgullo" para la ciudad y la provincia de Cádiz que se ponga de relieve la figura de Manuel de Falla, considerado como "uno de los grandes compositores españoles".

Por su parte, María Jesús Durán ha señalado el carácter pedagógico de este proyecto, afirmando que "hablar de Falla es hablar de patrimonio, música y escena, pero también de transmisión, de que su obra siga viva y llegue a las nuevas generaciones".

"Estamos muy ilusionados en participar", ha indicado a su vez Herminia Álvarez, presidenta del Coro del Teatro Villamarta, explicando que la participación se limita a algunos miembros de la formación vocal del coliseo jerezano y que será "una oportunidad" para algunos de los componentes "con mucho talento de interpretar piezas como solistas".

Los tres programas previstos de 'Jerez on Falla' en los Museos de la Atalaya comenzarán a las 19,30 horas con acceso libre hasta completar aforo. Recorrerán, a través de la música, el canto, la danza y la divulgación diferentes momentos de la trayectoria creativa de Falla y situarán su obra en relación con algunos de los compositores y contextos musicales que ayudan a comprender su inspiración y evolución.

El viernes 25 de septiembre, bajo el título 'Falla y la herencia del siglo XIX', comenzará este recorrido por los años de formación del músico gaditano y el contexto musical de finales del siglo XIX en el que comenzó su trayectoria. La jornada permitirá descubrir los primeros pasos de Falla y las influencias que contribuyeron a configurar su personalidad artística.

El sábado 26 de septiembre continuará con un periodo decisivo en la evolución del compositor: desde Madrid hasta su estancia en París entre 1907 y 1914. Albéniz, Debussy y Ravel acompañan un programa que muestra la progresiva consolidación de su lenguaje y culmina con las 'Siete Canciones Populares Españolas'.

La última jornada, el domingo 27 de septiembre, aborda su madurez y la relación de su música con otros creadores, conviviendo con compositores como Debussy, Joaquín Nin y Poulenc. El programa mostrará la riqueza de esta etapa madura de Falla y la influencia que su obra ejerció en otros compositores.

La organización, preparación y coordinación de las obras interpretadas por los alumnos ha corrido a cargo de María Jesús Durán. La profesora de la Escuela de Música y Danza Belén Fernández ha guiado el trabajo musical y escénico de los estudiantes de piano y danza y ha articulado el conjunto de las tres sesiones.

De otro lado, las intervenciones del musicólogo Francisco Parralejo, investigador y divulgador especializado en Historia de la Música, acompañarán de una forma amena, clara y atractiva esta aproximación más profunda a la obra de Falla.