Jerez presenta el libro de candidatura con el objetivo de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031

La alcaldesa de Jerez, la presidenta de Diputación, el rector de la Universidad y el representante de los empresarios en la presentación de Jerez2031. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que tras meses de "intenso, riguroso e ilusionado trabajo", Jerez2031 ha registrado este viernes en el Ministerio de Cultura el libro de candidatura con el objetivo de que la ciudad se convierta en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Según ha explicado en una nota, la propuesta recoge las aportaciones de un proceso participativo que ha ido "enriqueciendo" tanto el propósito como el programa cultural y que pone su acento en el potencial de la cultura de Jerez y de la provincia para transformar desde el sur la sociedad europea, promoviendo los valores de diversidad, inclusión y participación.

El documento, entregado en plazo y conforme a las directrices establecidas en la convocatoria, responde en apenas 60 páginas y de forma breve y directa a las 38 cuestiones previstas en la convocatoria.

De este modo, según ha indicado el Ayuntamiento, la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura (ECoC) "aporta argumentos, datos y propuestas sólidas a las distintas preguntas planteadas sobre la contribución de la candidatura a la estrategia cultural a largo plazo de la ciudad con impactos duraderos cuyo legado trascienda el año ECoC".

Igualmente, aporta la dimensión europea y el reflejo en su programa de la diversidad cultural y del fomento del diálogo y la cooperación con artistas, instituciones y ciudades; el contenido cultural y artístico a través de narrativas, ejes conceptuales y proyectos que integran tradición con creación contemporánea e innovación artística y que prevén mejorar la capacitación de todos los sectores culturales implicados; la capacidad de ejecución del programa cultural; el alcance y participación a través de la implicación de públicos locales, regionales, nacionales e internacionales y de la garantía de acceso a públicos no habituales mediante programas participativos y de formación.

Por último, el documento recoge la gestión y financiación mediante la concreción de la estructura de gobernanza, el desglose presupuestario, las fuentes de financiación que garantizan la viabilidad del programa cultural propuesto y la propuesta de un sistema de seguimiento para medir impactos y logros.

Según ha explicado el Ayuntamiento, tras el registro del bid book (libro de candidatura), se abre el proceso deliberativo donde un tribunal internacional compuesto por diez expertos de distintos países europeos más otras dos personas designadas por el Ministerio de Cultura español deberá seleccionar a las ciudades candidatas que superen el primer corte. Antes, el proceso incluye una presentación en Madrid donde cada ciudad explicará los contenidos, claves y objetivos de su candidatura.

El Ayuntamiento ha apuntado que la ciudad de Jerez ha llegado a este punto con una candidatura construida de abajo arriba, fruto de la participación ciudadana y de las aportaciones de decenas de agentes culturales, educativos y patrimoniales de toda la provincia.