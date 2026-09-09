La Junta aumenta hasta los 30,8 millones el presupuesto del hub aeronáutico Net Zero Jerez (Cádiz)

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en la presentación de los Cursos Universitarios de Verano de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación incrementará la dotación destinada a la iniciativa del hub aeronáutico Net Zero Jerez en 13,5 millones de euros adicionales, por lo que el presupuesto global de la Junta pasará de los 17,3 millones iniciales con los que se activó a los 30,8 millones.

Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Jorge Paradela, durante el acto desarrollado en la ciudad gaditana con motivo del cambio de denominación de los Cursos Universitarios de Verano de Jerez de la Frontera, que incorporan el nombre de José Carlos Gómez Villamandos en homenaje a su trayectoria.

En una nota, la Junta ha señalado que ese aumento de la cuantía conllevará una modificación presupuestaria que iniciará en breve su tramitación, una decisión que se ha tomado debido al "elevado volumen de inversión" de los proyectos presentados al programa y, sobre todo, "al alto valor estratégico que aportarán al ecosistema industrial andaluz", como ha manifestado Paradela.

"La ampliación de los fondos en casi un 80% nos permitirá impulsar el desarrollo de iniciativas estratégicas de gran alcance y, por ende, facilitar la instalación de industrias en Jerez y su entorno", ha subrayado, para añadir que el objetivo que se persigue es convertir al municipio en "el hub aeronáutico de la aviación sostenible del sur de Europa".

Como ha apostillado, "posicionar a Jerez en este ámbito nos mueve con gran determinación y ambición".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido la apuesta que la Consejería está haciendo por Jerez con la puesta en marcha de distintos proyectos que suponen "buenas noticias para la ciudad".

Entre ellos, ha destacado el incremento de 13,5 millones en la dotación destinada a la iniciativa del hub aeronáutico Net Zero, que pasa de 17,5 millones "a más de 30 en la actualidad", confirmando así "el compromiso" de la Junta con el impulso a la industria aeroespacial.

La Consejería de Universidad e Industria impulsa el hub aeronáutico Net Zero en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y con el consenso de los agentes económicos de la provincia. Se trata de una actuación industrial "de gran relevancia" que se articula a través del Fondo Europeo de Transición Justa (FTJ), con la finalidad de crear un ecosistema industrial que permita aprovechar las oportunidades que brinda la aviación sostenible.

Este programa tractor se desarrolla a partir de una convocatoria de incentivos que contribuirán a la diversificación económica, modernización y reconversión industrial mediante inversiones productivas. Las líneas de ayudas contempladas abordan desde el desarrollo de soluciones innovadoras relacionadas con los nuevos combustibles y el hidrógeno verde hasta la fabricación de sistemas aéreos sostenibles.

Este hub aeronáutico de Jerez aspira a reunir a un conjunto de actores involucrados en la sostenibilidad del transporte aéreo e implicar a empresas emergentes de menor tamaño unidas a las más grandes del sector, para que, de forma conjunta, respondan a la necesidad de desarrollar soluciones que conduzcan a la reducción de la huella de carbono en el sector de la aviación a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y los servicios conexos.

Engloba, igualmente, a las entidades que apoyan la innovación y desarrollo tecnológico, a las entidades públicas, así como a los prestadores de servicios y proveedores.

Actualmente, se encuentra en fase de resolución provisional y está dirigido a startups, pymes, clústeres, asociaciones y agrupaciones empresariales que estén interesadas en los nuevos retos para el transporte aéreo que surgen con la transición energética.

La aviación sostenible, que se sustenta en el uso de nuevas tecnologías limpias y digitales, será un nicho de oportunidades industriales y cuenta con grandes perspectivas de crecimiento.

Por ello, el titular de Universidad e Industria ha remarcado que el hub contribuirá a que esta ciudad se convierta en "un centro de operaciones especializado en aeronáutica sostenible, que atraiga a empresas interesadas en los nuevos retos y oportunidades que la transición energética plantea para el transporte aéreo".