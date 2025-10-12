La 'Noche Azul y Blanca' de Jerez (Cádiz) "consolida su éxito" con una "gran afluencia" y "vibrante" actividad

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, en la 'Noche Azul y Blanca' de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido una de sus citas más "especiales" con la celebración de la 'Noche Azul y Blanca', un evento que "ha consolidado su éxito", ha superado "todas las expectativas" y ha llenado "calles y plazas" con "vibrantes" actividades, música y una "gran participación ciudadana".

Así lo ha destacado este domingo la delegada municipal de Comercio y Consumo, Nela García, que ha valorado que este evento es "otra noche de alegría, de luz, de color, de muchísimo color y de muchísima vida, que eso es lo que pretendíamos y lo que se ha conseguido", según ha comunicado el Consistorio de Jerez en una nota.

La edil ha quedado "satisfecha" al ver el centro "en ebullición, lleno de personas ávidas de disfrutar de todas las actividades que hemos sido capaces de poner en marcha", y ha calificado la jornada como un "éxito" que confirma "la consolidación de esta cita" en el calendario de la ciudad.

La "simbiosis" entre el tejido comercial y la oferta cultural es una de las pretensiones "conseguidas" al "poner en la calle" actividades comerciales y empresariales y "difundir sus servicios, sus productos y la actividad cultural", ha subrayado la delegada, y ha apuntado que los participantes ha sido más de mil autónomos y pymes.

Asimismo, la responsable municipal de Comercio y Consumo ha agradecido la participación de los comercios, las entidades culturales y sociales, las asociaciones deportivas y las academias de baile.

ACTIVIDADES DESTACADAS

El 'photocall' dedicado al '140 aniversario del Mercado de Abastos', es una iniciativas "destacadas" que ha servido para "impulsar" la candidatura de 'Jerez, Capital gastronómica 2026' y el proyecto colectivo para llegar a ser 'Capital Europea de la Cultura 2031', "atrayendo a innumerables jerezanos y turistas".

Además, los desfiles de moda en la calle Larga, la música del grupo 'Solera 60' en la Plaza Rafael Rivero, las charangas y los conciertos en la Alameda Vieja, en colaboración con la 'Feria de la Hispanidad Alma Hispana', contaron "con un público entregado".

Finalmente, la delegada ha resaltado el "éxito" de esta edición como "la prueba de que el evento ha calado profundamente entre el público", y ha indicado que la programación ha tenido un carácter solidario con la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades raras con la venta del calendario '12 meses, 12 deseos'.