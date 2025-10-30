Pepe del Morao reinventa la zambomba de Jerez (Cádiz) con un toque innovador en su musical 'Amor en la Tierra'

El guitarrista y director, Pepe del Morao, y el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, en la presentación del musical 'Amor en la Tierra' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El guitarrista y director Pepe del Morao ha lanzado el musical flamenco 'Amor en la Tierra', un proyecto musical que recorrerá distintos puntos del país con el propósito de llevar la tradición de la zambomba jerezana reinterpretada bajo una perspectiva contemporánea.

Pepe del Morao ha explicado que es un musical "con alma de una zambomba", que "tiene el sello y la idiosincrasia de Jerez pero con un toque innovador", como ha explicado en la rueda de prensa de este espectáculo en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Nos encontramos frente a una obra que aglutina legado de temas musicales de grandes autores, combinando flamenco, espíritu navideño y vanguardia escénica en una experiencia única", ha comentado.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, ha felicitado al artista por este espectáculo, que ofrece "una magnífica oportunidad para dar a conocer nuestras raíces".

"Culturalmente, Jerez se ha convertido en un atractivo para el público nacional durante el periodo navideño y este proyecto es una manera de acercarnos también a otros territorios", ha afirmado Zurita, quien ha agradecido una iniciativa como esta que "ayuda a dar mayor notoriedad" a la ciudad en su proceso hacia el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.

En esa línea, ha insistido en que iniciativas como esta "nos ayudan a seguir proyectando la identidad jerezana, su arte y su talento y a reforzar el posicionamiento de nuestra ciudad en el panorama cultural nacional e internacional".

'Amor en la Tierra' es un musical flamenco contemporáneo de gran formato, dirigido por Pepe del Morao. La propuesta presenta una revisión artística y simbólica de la historia de la Anunciación, reinterpretada a través del lenguaje "profundo y universal" del flamenco.

Cuenta con un elenco formado por reconocidos artistas y jóvenes talentos que fusionan tradición y modernidad, acompañados de música original, proyecciones audiovisuales, coreografía y una escenografía inmersiva que transforma el espacio teatral en una experiencia sensorial.

La gira incluye ciudades como Madrid, Burgos, Santiago, Coruña, Marbella, Toledo, Plasencia, Granada, Mérida, Jerez, Ávila y Salamanca.