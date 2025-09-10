La plaza Doña Blanca acoge el sábado la primera edición del 'Vendimia de Jerez Street Market'

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, el presidente de Adecosur, Juan García, y de Alberto de la Villa, gerente de Acoje, presentando 'Vendimia de Jerez Street Market' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, acompañada del presidente de Adecosur, Juan García, y de Alberto de la Villa, gerente de Acoje, ha presentado la actividad 'Vendimia de Jerez Street Market', que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en la fachada principal del Mercado Central de Abastos en la Plaza Doña Blanca.

En la iniciativa participarán un total de 15 puestos de comerciantes de Jerez, asociados a las diferentes entidades que colaboran --Acoje, Adecosur, Asunico y ACAT--, y surge en base al compromiso de apoyo e impulso al pequeño comercio y al comercio de proximidad que el gobierno de Jerez firmó con las asociaciones representativas de los comerciantes.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que con estas actuaciones se quiere fomentar el desarrollo económico y social, manteniendo y fortaleciendo al pequeño comercio además de proteger y dar soporte al tejido productivo de pymes y autónomos.

"Hay que resaltar la importancia que tiene el comercio local y por eso queremos visibilizar la variedad y la riqueza de ofertas, productos y servicios que tienen las zonas comerciales de nuestra ciudad, unido a las propuestas de hostelería que en ella pueden encontrar los ciudadanos", ha comentado Nela García.

En ese sentido, ha asegurado que "nuestro esfuerzo es continuo" por promover el consumo en el comercio y que una de las herramientas que se pusieron en marcha para ello fueron "los markets".

El evento permite mostrar el producto a un cliente no habitual, por lo que da la oportunidad de visualizar la calidad de los mismos y el servicio, una herramienta que se convierte en una "feria comercial en la calle", con actividades de dinamización dirigida para los más pequeños como un taller de vendimia infantil.

Con este mercado se busca poner en valor la contribución del comercio tradicional como fuente de empleo, con "un peso importante" de las pequeñas y medianas empresas, así como la relevancia que tiene en la preservación de la cultura y la identidad de Jerez, al estar "estrechamente ligadas a la identidad".

En este sentido, el Ayuntamiento ha reconocido que "son constantes los esfuerzos permanentes" que se están haciendo por "dar impulso y apoyo" a los emprendedores y para visibilizar al comercio local.

Medidas como la firma del convenio de colaboración con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, la creación y puesta en marcha de un plan integral para mejorar los mercados de abastos o la organización y colaboración en distintas actividades de dinamización y promoción, como es el caso de Primavera Street Market, las campañas sobre los productos locales, o la Noche Azul.