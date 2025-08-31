El Pleno del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) para la distribución de los Remanentes de Tesorería se celebra este lunes

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado la celebración, este lunes, 1 de septiembre, de un Pleno Extraordinario para aprobar la distribución de los Remanentes de Tesorería que ascienden a un total de 22,5 millones de euros. "La Ley permite incorporar el crédito por 22,5 millones de euros al presupuesto municipal", ha explicado la primera edil, subrayando, a su vez, que la convocatoria de este Pleno extraordinario viene motivada por la necesidad de que "proyectos importantes que están esperando puedan arrancar, o que empresas que tienen facturas en el cajón puedan regularizarse antes; Jerez no está para perder el tiempo".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el pasado viernes se celebró una reunión con los Portavoces en la que el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, han informado a los grupos políticos de la convocatoria de este Pleno. García-Pelayo ha señalado que los 22,5 millones de los Remanentes de Tesorería se van a destinar a realizar modificaciones de crédito.

"En primer lugar, tal y como establece la Ley, el superávit que asciende a 217.000 euros se empleará en pagar deuda; igualmente, otra parte importante de 12 millones de euros se destinará a reducir OPAs", ha apuntado.

Asimismo, ha avanzado que otra cuantía de en torno a cinco millones de euros será asignada a garantizar la prestación de determinados servicios, como es el caso de la mejora de la climatización de la Fundación Asilo San José y la compra de material ortopédico para este centro.

También se destinará otra cantidad al Teatro Villamarta o a la licitación para la adquisición de nuevas marquesinas; "no tiene sentido que vayamos a renovar la flota de autobuses y que luego nuestras marquesinas no estén también en un proceso de renovación y modernización", ha puntualizado.

También dentro de esa partida de cinco millones de euros se incluirán otras actuaciones, como es el caso de la mejora de la accesibilidad en el Mercado Central de Abastos; la instalación de farolas fotovoltaicas; trabajos de limpieza de arroyos; la realización de campañas de sensibilización dentro del Plan de Igualdad; reforma de instalaciones deportivas; sombreado de los centros educativos; cambio de puerta en el centro de educación especial de La Merced, atendiendo a una reclamación de muchos años; o la reparación del pasaje de San Ignacio, entre otras.

Igualmente, la alcaldesa ha citado dentro de esta partida la mejora de pasos de peatones; la adquisición de nuevo material para el parque de Seguridad Vial; o la compra de nuevo material de Protección Animal. Además, ha destacado la asignación de una parte importante de este remanente a asociaciones que en su día quedaron fuera del Plan Estratégico de Subvenciones.

En definitiva, García-Pelayo, ha concluido que "vamos a destinar el remanente a proyectos que estábamos esperando, y que los vecinos llevan esperando mucho tiempo, y que vamos a intentar darles solución".