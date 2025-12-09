Policía Local en Jerez interpone 51 sanciones por miccionar en la vía pública y 13 por 'botellón' durante las Zambombas

Una zambomba en Jerez de la Frontera durante la Navidad de 2025. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Local en Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otras actuaciones realizadas en el dispositivo especial de Zona Centro con motivo de las Zambombas, ha interpuesto durante el puente un total de 51 denuncias a personas que miccionaban en la vía pública, así como a 13 que realizaban 'botellón' igualmente en distintas calles y plazas de la ciudad. Del mismo modo, se ha denunciado a una persona por negativa a identificarse ante los agentes y a otra por consumo de estupefacientes.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, las zonas donde se han producido estas denuncias han sido calle Hornos, Judería, Salvador Allende, San Marcos, plaza Asunción, Porvera, Catalanes, Ponce de León y Juana de Dios Lacoste, entre otras.

El Ayuntamiento ha recordado que, a través de la Policía Local, ha realizado una campaña de concienciación haciendo un llamamiento al disfrute de la navidad jerezana desde la convivencia y respeto, con actitudes cívicas y recordando las sanciones de 100 euros en cada caso tanto por hacer 'botellón' como por miccionar en la vía pública.

Asimismo, ha señalado que en los próximos fines de semana de Zambomba así como en los días festivos navideños, la Policía Local seguirá haciendo hincapié en la prevención de estas acciones, con las pertinentes sanciones a quienes infrinjan lo estipulado en la vigente normativa y con continuas inspecciones igualmente a establecimientos para verificar la autorización de zambombas y tenencia de la documentación adecuada.