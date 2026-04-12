El programa de MasterChef dedicado a Jerez (Cádiz) como Capital Española de la Gastronomía 2026 se emite este lunes

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Las Bodegas Valdespino, del Grupo Estévez, una de las "más emblemáticas y hermosas" de la ciudad, han sido el escenario donde se ha grabado el programa de MasterChef dedicado a Jerez (Cádiz) como Capital Gastronómica 2026, que se emitirá este lunes, 13 de abril, a las 22,50 horas en La 1 y RTVE Play.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, los aspirantes cocinarán platos del dos estrellas Michelin Juanlu Fernández, "uno de los chefs más conocidos de la ciudad", para cien de los paladares más exigentes de la zona. Además, los equipos trabajarán por relevos. La actriz Belén López, aspirante de 'MasterChef Celebrity 6' y duelista de 'DecoMasters', visitará las cocinas para aconsejar a los equipos.

En la prueba de eliminación, el jurado les recordará que algunos desastres culinarios han pasado a la historia de la gastronomía, como la tarta Tatin, una de las recetas más famosas de Francia. Ahora, una de las más virales es la tarta de queso invertida o 'upside-down cheesecake', con la base de galletas cubriendo el relleno de queso y un corazón de mermelada.

El último reto de la noche será preparar una tarta invertida, reinterpretando su versión clásica con los ingredientes que prefieran. Juanma Castaño, ganador de 'MasterChef Celebrity 6', acompañará al jurado mientras Pepe Rodríguez prepara en las cocinas su versión.