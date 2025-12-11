El Punto Violeta atiende a más de 800 personas en Jerez en su segundo fin de semana de Zambombas

Una zambomba en Jerez de la Frontera durante la Navidad de 2025 - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha valorado "muy positivamente" la respuesta de la ciudadanía al Punto Violeta ubicado en la Plaza del Arenal durante la temporada navideña, dentro de la campaña 'Jerez por un ocio seguro', que durante el puente ha tenido una afluencia de 809 personas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado, en una nota, que en total durante los dos fines de semana en los que este servicio ha estado instalado en este año son ya 1.222 las personas que han pasado por el mismo, con un 79,21% de mujeres y un 20,79% de hombres.

Según el Ayuntamiento, el Punto Violeta ha vuelto a ser espacio de reflexión, sensibilización e información con una presencia significativa de agentes institucionales y profesionales del ámbito de la violencia de género lo que favorece el refuerzo de la red de coordinación. La patrulla VioGen ha visitado el Punto Violeta en repetidas ocasiones, así como profesionales de la atención contra la violencia de género de diferentes puntos de Andalucía.

Además, ha indicado que se ha observado nuevamente el reconocimiento por parte de jóvenes que previamente habían interactuado con el recurso en otros eventos, como la Feria del Caballo, expresando su agradecimiento por la presencia y la labor preventiva. El interés del público general por el Punto Violeta continúa siendo significativo, consolidándose como un espacio accesible y visible en el entorno festivo.

Finalmente, ha indicado que este fin de semana ha destacado el número de mujeres mayores de 50 y de 60 años, lo que señala a un interés creciente de este grupo por actualizar conocimientos, sentirse acompañadas y trasladar información a su entorno, actuando como referentes intergeneracionales.