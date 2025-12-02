Los servicios de limpieza de Jerez (Cádiz) retiran más de 1,2 millones de kilos de residuos durante las zambombas

Una zambomba durante la Navidad de 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Los servicios públicos de limpieza del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) han recogido de las calles del centro más de 1,2 millones de kilos de residuos durante los dos primeros fines de semana de celebración de zambombas, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en 2015.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, este pasado fin de semana --entre el 28 y el 30 de noviemre-- los servicios públicos retiraron 691.780 kilos de residuos, una cifra algo superior al dato del fin de semana anterior, cuando se recogieron 689.440 entre los días 21, 22 y 23 de noviembre, fecha de inicio oficial de las zambombas.

De esta manera, se ha indicado que se mantiene en marcha un dispositivo especial para intensificar la limpieza y recogida de residuos con motivo de estas celebraciones típicas de la Navidad jerezana y el "notable" incremento de afluencia de público.

En el marco de este operativo extraordinario, hay previstas un total de 870 jornadas de trabajo hasta el día 24 de diciembre con la participación de cerca de 60 operarios, lo que supone un refuerzo significativo de limpieza y recogida de residuos, fundamentalmente en las calles y plazas donde se celebran las zambombas autorizadas, en las zonas turísticas de mayor concentración de personas, puntos de tránsito del público asistente y áreas destinadas a contenedores y otros servicios extraordinarios.

En cuanto a la seguridad, sigue activado el Plan Territorial Local de Emergencias en fase de pre-emergencia y situación operativa 0, que conlleva la activación del Cecop --activo hasta la Cabalgata de Reyes-- para atender de manera coordinada e inmediata cualquier incidencia que pueda producirse por parte de los efectivos que integran los dispositivos del mismo.

Durante el pasado fin de semana, último de noviembre, la Policía Local ha intervenido en la prevención del botellón en la zona centro, interponiendo 16 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública en lugares no autorizados. Además, se ha actuado para prevenir las micciones en la vía pública, denunciando a seis personas por este último motivo, además de a otras dos por faltar al respecto de los agentes.

También ha sido denunciado un individuo que estaba arrojando botellas desde las escaleras de la plaza Belén al interior de la misma.

En cuanto a atención a personas afectadas por consumo de alcohol, en la calle Tornería los agentes de la Policía Local atendieron en primera instancia a un menor de edad que se encontraba desmayado. Localizaron a los padres e hicieron de escolta del vehículo en su traslado al Hospital, activando sus dispositivos luminosos para abrir paso.

Del mismo modo, otra unidad de agentes atendieron en la plaza del Arenal a una persona ebria que estaba tumbada en el pavimento hasta la llegada de los efectivos de emergencias, que lo trasladaron al Hospital.

Respecto a la inspección de distintos establecimientos sobre su vigencia de los permisos y cumplimiento de la normativa, los agentes locales han levantado actas por montar veladores en la calle sin autorización y por instalar altavoces en el exterior del local a un determinado establecimiento en plaza Esteve y a otro por idéntico motivo en la entrada a calle Caballeros desde plaza Arenal, así como a un negocio que estaba incumpliendo el horario de cierre en la plaza del Clavo.

MÁS DE 2.500 PERSONAS UTILIZAN LAS LANZADERAS DE AUTOBUSES

El Ayuntamiento ha destacado además que el servicio de autobuses lanzadera habilitado para facilitar la movilidad con motivo de la celebración de las zambombas ha sido utilizado por 2.600 personas hasta el momento.

El pasado fin de semana, del 28 y 29 de noviembre, fechas en las que Jerez acogió a miles de personas visitantes, subieron a estas lanzaderas especiales 1.500 personas. A este dato hay que sumar el del fin de semana anterior --21 y 22 de noviembre--, durante el cual 1.100 viajeros utilizaron este medio de transporte público.

Se trata de las dos líneas lanzadera que se activan los viernes, sábados y víspera de festivos durante este periodo navideño, una de ellas entre la explanada del mercadillo de los lunes, detrás del Estadio Pedro Garrido, y la calle San Agustín en el Alcázar. La segunda línea cubre desde la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo a la Alameda Cristina.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha valorado de forma positiva los resultados de esta experiencia, que tiene como objetivo que los ciudadanos y visitantes que quieren acercarse al casco urbano durante el periodo de zambombas puedan dejar aparcado su vehículo "en zonas de más fácil estacionamiento", como son la explanada de las atracciones de feria o el mercadillo, y tomar el autobús hasta el centro de la ciudad.

Espinar ha señalado que este sistema de desplazamiento colectivo "está contribuyendo a una movilidad mucho más práctica y sostenible y a descongestionar el tráfico en las zonas céntricas de la ciudad".

El servicio de autobuses lanzadera estará operativo hasta el 20 de diciembre, y aunque el pasado fin de semana fue gratuito, como lo han sido todos los autobuses hasta el pasado día 1 de diciembre, el Ayuntamiento ha advertido que a partir del próximo fin de semana, el del puente de la Constitución, se abonará el billete a un precio de 1,10 euros.

Además, se ha señalado que se ha reforzado el servicio de taxi con vehículos de otras localidades, con cuatro puntos de recogida de pasajeros fijos en Cristina, Esteve, Calle Puerto y Plaza del Arroyo (frente a la calle Cuesta Cristo de la Viga).