La Zambomba BIC cumple diez años con dedicatoria a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la Zambomba BIC. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Zambomba BIC, que este año celebra su décimo aniversario como Bien de Interés Cultural, ha reunido este sábado desde las 13,00 horas a "cientos de jerezanos y visitantes" en la Plaza de la Asunción que han participado en una jornada marcada por la tradición y la convivencia y con una dedicatoria especial a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han asistido a la Zambomba acompañados por miembros del Gobierno municipal, así como la delegada del Gobierno en Andalucía, Mercedes Colombo, y la delegada provincial de Cultura, Tania Barcelona.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que el reconocimiento de la Zambomba como Bien de Interés Cultural lo realizó la Junta de Andalucía hace diez años. Al respecto, ha indicado que "si alguien quiere disfrutar de lo auténtico, vivir lo auténtico, donde tiene que venir es a Jerez", razón por la que ha considerado que es "una alegría que celebremos el décimo cumpleaños de la Zambomba como Bien de Interés Cultural con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, que además es de Jerez, siente y vive Jerez, y yo se lo tengo que agradecer".

Por su parte, el consejero, que previamente a la Zambomba BIC ha estado visitando el punto de vacunación del Mercado de Abastos, donde se ha vacunado al igual que la delegada de Comercio, Nela García, ha señalado que "estoy muy satisfecho por estar en Jerez, donde desde pequeño he vivido la Navidad, una Navidad única, hay que decirlo, la Navidad en Jerez no tiene igual, es una marca diferencial en el mundo".

Al hilo, Sanz ha detallado al respecto de la zambomba jerezana que "está aquí España porque sé que viene gente de todos los sitios de España para disfrutar de la zambomba y yo no podía ser menos siendo jerezano".

Así, Sanz ha felicitado a la ciudad por el décimo aniversario de la Declaración de Bien de Interés Cultural de la Zambomba, un "atractivo increíble, excepcional" y, por tanto, "que cada vez se extiende más, cada vez llega más lejos y hoy las zambombas de Jerez son marca internacional de Andalucía".

Bajo este contexto, la Zambomba BIC, inscrita en el Catálogo General de Patrimonio desde el 14 de diciembre de 2015, se reconoce como una manifestación patrimonial inmaterial en su tipología festivo-ceremonial. Dentro de sus objetivos se encuentra la promoción de la riqueza lírico-musical de su repertorio.

Este décimo aniversario se celebra de una manera muy especial dedicándole esta edición a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura por ese motivo se han entregado panderetas con el logo de la Candidatura y la experiencia ha sido recogida en un video por un dron que ha sobrevolado la plaza de la Asunción mientras los asistentes han realizado un grito conjunto 'Olé Europa' con la pandereta en la mano.

Asimismo, cuatro grupos han sido los encargados de amenizar la tradicional Zambomba, El Coro 'El Habla de Jerez', 'Jerez suena en Navidad', 'Aromas de Navidad con Macarena de Jerez y 'Jerez por Navidad'. Además, la Administración local ha precisado que la Zambomba tiene un carácter benéfico por lo que cuenta con una barra atendida por la Asociación 'Por una sonrisa'. Igualmente, el venenciador Jesús Rubiales ha ofrecido una copa de vino.

Previamente a la celebración de la Zambomba, la alcaldesa ha asistido al homenaje que Tomas Guerrero 'La Macanita' ha realizado a 'Parrilla de Jerez' con un concierto de sus mejores villancicos desde el Balcón del Palacio de Villapanés.