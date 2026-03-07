El Zoobotánico de Jerez (Cádiz) celebra el nacimiento de un segundo pollo de quebrantahuesos

Segundo pollo de quebrantahuesos nacido en Jerez de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez celebra un nuevo hito científico y conservacionista con el nacimiento, esta temporada, del segundo pollo de quebrantahuesos en sus instalaciones.

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, en el centro jerezano se lleva trabajando con la especie desde 1998, que fue cuando se adhirió al Programa Europeo de Cría Exsitu (EEP) de EAZA.

Por su parte, la delegada de Protección Animal, Carmen Pina ha manifestado que "me siento muy orgullosa, como todos los jerezanos y jerezanas por este nuevo hito conservacionista".

"Sin duda, este nacimiento consolida al Centro como un referente europeo en la reproducción en cautividad de esta especie amenazada, tras el éxito histórico del primer pollo nacido en marzo del pasado año. Felicitar al equipo del Centro ya que este éxito es fruto de décadas de trabajo paciente y constante en la protección de la biodiversidad", ha destacado.

A principios de febrero de 2026, el equipo técnico del Zoo confirmó la existencia de dos huevos en los nidos de la pareja reproductora.

Tras un periodo de incubación que oscila entre los 53 y 60 días, el primer ejemplar ha eclosionado con éxito, confirmando la plena adaptación de los progenitores, una pareja de origen austriaco, al clima y entorno de Jerez. El nacimiento tuvo lugar el pasado 22 de marzo, encontrándose el pollo bajo vigilancia veterinaria y mostrando una evolución positiva.

Por otro lado, la hembra nacida el 14 de marzo de 2025, en el Centro, que fue el primer nacimiento de un pollo de quebrantahuesos en un zoológico español recibió el nombre de Hera, siendo trasladada y reintroducida en la zona del Maestrazgo castellonense el pasado verano participando así en el proyecto de reintroducción de esta especie.

Los parentales de estas dos crías nacidas en Jerez son dos ejemplares procedentes del centro de cría Richard Faust de Viena (Austria) nacidos en 2015 (macho) y 2011 (hembra). La pareja seleccionada por el coordinador del programa, el doctor Alex Llopis ha permanecido en nuestras instalaciones desde su llegada en abril de 2021.